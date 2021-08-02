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Spor Burak Yılmaz | Burak Yılmaz gol attı mı?
Spor

Burak Yılmaz | Burak Yılmaz gol attı mı?

Fransa Süper Kupa mücadelesinde Lille ile PSG karşı karşıya geldi. Lille forması giyen Burak Yılmaz'ın performansı ise alkış topladı. Peki, Burak Yılmaz gol attı mı?

Yeniakit Publisher
2021-08-02 00:24:00 -
Burak Yılmaz | Burak Yılmaz gol attı mı?

Fransa Süper Kupa maçında PSG'yi İsrail'de 1-0 mağlup eden Lille şampiyonluğa ulaştı. Maça sergilediği performans ile Burak Yılmaz damgasını vurdu.

Burak Yılmaz | Burak Yılmaz gol attı mı?

Maçın 45.dakikasında Burak Yılmaz'ın asistini Xeka gole çevirdi. Mücadelede başka gol olmayınca Lille kupaya 1-0'lık skorla ulaştı. Karşılaşmanın yıldızı ise Burak Yılmaz seçildi. Lille, böylece tarihinde ilk kez Süper Kupa’yı müzesine götürmüş oldu.

Burak Yılmaz, şimdiye kadar Lille formasıyla 34 maça çıktı ve 2 kupa kazandı. Fransız ekibinde Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'te forma giyiyor.

Burak Yılmaz geride kalan 34 maçta 18 gol atıp 6 asist yaptı.

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