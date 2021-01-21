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Spor Burak Yılmaz ayın futbolcusu seçildi
Spor

Burak Yılmaz ayın futbolcusu seçildi

Milli futbolcumuz Burak Yılmaz, forma giydiği Lille'de Aralık ayının futbolcusu ilan edildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-21 00:51:00 -
Burak Yılmaz ayın futbolcusu seçildi

Lille'de forma giyen milli futbolcumuz Burak Yılmaz, üstün performansına devam ediyor. Fransa Ligi (Ligue 1) takımlarından Lille'de taraftarların oylarıyla belirlenen ayın futbolcusu ödülünün aralık ayındaki kazananı Burak Yılmaz oldu.

6 maçta 3 gol

35 yaşında forvet, aralık ayında oynadığı 6 maçta 3 kez fileleri havalandırmıştı.

Kasım ayında Yusuf Yazıcı seçildi

Lille'de kasım ayının oyuncusu da milli futbolcu Yusuf Yazıcı seçilmişti.

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