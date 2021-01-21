Burak Yılmaz ayın futbolcusu seçildi
Milli futbolcumuz Burak Yılmaz, forma giydiği Lille'de Aralık ayının futbolcusu ilan edildi.
Lille'de forma giyen milli futbolcumuz Burak Yılmaz, üstün performansına devam ediyor. Fransa Ligi (Ligue 1) takımlarından Lille'de taraftarların oylarıyla belirlenen ayın futbolcusu ödülünün aralık ayındaki kazananı Burak Yılmaz oldu.
6 maçta 3 gol
35 yaşında forvet, aralık ayında oynadığı 6 maçta 3 kez fileleri havalandırmıştı.
Kasım ayında Yusuf Yazıcı seçildi
Lille'de kasım ayının oyuncusu da milli futbolcu Yusuf Yazıcı seçilmişti.