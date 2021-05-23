Burak Yılmaz, Avrupa'da bir ilke imza attı
Ligue 1'de şampiyonluk maçında Angers karşısında Lille'in 2. golünü kaydeden Burak Yılmaz, bu sezon 16. kez fileleri havalandırarak tarihe geçti.
Fransa Ligue 1'de Lille, şampiyonluk maçında deplasmanda Angers'le karşılaşıyor. İlk yarıyı 2-0 önde kapayan konuk ekipte Burak Yılmaz penaltıdan takımının ikinci golünü kaydetti. 'Kral' lakaplı futbolcu bu golle yeni bir rekora da imza attı.
16 gole ulaştı
Burak Yılmaz, 45'te penaltıdan bulduğu golle takımının 2. golünü kaydetti. Ligde 16 gole ulaşan tecrübeli oyuncu, 2007-08'den sonra Avrupa'nın 5 büyük liginde 16 gol atan ilk Türk futbolcu oldu. Lille, Angers'i yenerse Paris Saint-Germain'in 4 yıllık hegemonyasını kıracak.