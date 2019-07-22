0553 313 94 23

Burak Öztürk, yeniden Talasgücü Belediyespor’da

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Talasgücü Belediyespor’da hareketlilik başladı.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 11:39
Burak Öztürk, yeniden Talasgücü Belediyespor’da

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Talasgücü Belediyespor’da hareketlilik başladı.


2019-2020 sezonunda Spor Toto Bölgesel Amatör Ligde mücadele edecek olan Talasgücü Belediyespor iç transferde kaptan Burak Öztürk ile yeniden anlaştı.


Son 2 sezondur Talasgücü Belediyespor forması giyen Burak Öztürk, yeni sezonda da Sarı-Lacivertli formayı giyecek. Geçen sezon 25 maçta forma giyen 1992 doğumlu başarılı savunma oyuncusu Burak Öztürk gol sevinci yaşamadı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 11:39
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mardin’in doğa harikası ’Yardere Şelalesi’
    1. Mardin’in doğa harikası ’Yardere..
    2. Boğaz İçi Kıtalararası yüzme..
    3. Türk Kızılay Vekaletle Kurban Kesimi..
    4. Boyner'den zengin valiz koleksiyonu
    5. Hacı adayları dualarla kutsal..
    6. 7. Akşehir XC Open 2019 Mesafe ve..
    7. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu,"Tehdit..
    8. Bakan Çavuşoğlu,"ABD’den Münbiç yol..
    9. Muğla'da yangın
    10. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:..
    11. Uyku bozukluğu depresyona yol..
    12. Çılgın aşık dehşeti
    13. TEM otoyoluna çıkanları bu manzara..
    14. Mehmetçik PKK'ya nefes aldırmıyor!..
    15. Malatya'da Avrupa kupası heyecanı..
    16. Borsa 18 haftanın en yüksek kapanışını..
    17. Miçotakis de ikili oynuyor
    18. Bingöl’de 8 terörist etkisiz hale..
    19. Suudi Bakan Cubeyr: “İran’ın tavrı..
    20. Muş'taki trafik kazası
    21. Kırşehir'de iki otomobil çarpıştı: 6..
    22. Futbol dünyası şokta! Yedek..
    23. İHH ve BM’den İdlib’e yeni kamp
    24. ANALİZ - Kuşak-Yol projesi..
    25. Gençlerbirliği ligde ses getirmek..
    26. Buğdayın atası olarak bilinen siyez..
    27. Konya’da kafe uygulamasında 10 tane..
    28. Zorlu Enerji’ye Horizon 2020’de yeni..
    29. Erdoğan imzaladı! 6 isim görevden alındı
    30. Kayseri Gençlik ve Spor Etkinlikleri..
    The Guardian Gazetesi'nden Erdoğan'a küstah tehdit! "Bunların hesabı çetin olacak"
    The Guardian Gazetesi'nden Erdoğan'a küstah tehdit! "Bunların hesabı çetin olacak"
    ABD Türkiye konusunda acil olarak toplanıyor! Davetiyede skandal Türkiye detayı
    ABD Türkiye konusunda acil olarak toplanıyor! Davetiyede skandal Türkiye detayı
    İBB’de Gezici istilası
    İBB’de Gezici istilası
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    Kendisini belediyeye müdür olarak atayan başkan bakın ne yaptı
    Kendisini belediyeye müdür olarak atayan başkan bakın ne yaptı

    Günün Karikatürü

    21 Temmuz 2019
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
    Türkiye bu seçimi konuşuyor! Önce BBP sonra o parti..
    Türkiye bu seçimi konuşuyor! Önce BBP sonra o parti..