Burak Öztürk, yeniden Talasgücü Belediyespor’da
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Talasgücü Belediyespor’da hareketlilik başladı.22 Temmuz 2019 Pazartesi 11:39
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Talasgücü Belediyespor’da hareketlilik başladı.
2019-2020 sezonunda Spor Toto Bölgesel Amatör Ligde mücadele edecek olan Talasgücü Belediyespor iç transferde kaptan Burak Öztürk ile yeniden anlaştı.
Son 2 sezondur Talasgücü Belediyespor forması giyen Burak Öztürk, yeni sezonda da Sarı-Lacivertli formayı giyecek. Geçen sezon 25 maçta forma giyen 1992 doğumlu başarılı savunma oyuncusu Burak Öztürk gol sevinci yaşamadı.
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