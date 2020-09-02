Burak Özçivit'ten heyecanlandıran paylaşım! İmaj değişikliği gözlerden kaçmadı

Tarihimize ışık tutan yapımlardan biri olan ATV'nin en çok izlenen dizilerinden olan Kuruluş Osman dizisinin başrol oyuncusu Burak Özçivit sosyal medya hesabı İnstagram üzerinden bir fotoğraf paylaştı.

Burak Özçivit yaptığı paylaşımda, Kuruluş Osman dizisindeki rolü Osman Bey karakteri ile verdiği pozun altına 2. Sezon geliyor yorumu yaptı.

Yeni sezon tanıtımında verdiği pozda uzun saçlarının artık kısa olması takipçilerinin gözünden kaçmadı. Yeni imajı ile 2. Sezona başlayacak olan Burak Özçivit, takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum aldı.

Yeni sezona yeni isimlerle devam edecek olan diziyi hayranları sabırsızlıkla bekliyor.

Yeni sezona, Cüneyt Arkın, Erkan Avcı, Kanbolat Görkem Arslan, Hazım Körmükçü'den sonra ünlü oyuncu Seçkin Özdemir'de dahil olacak.