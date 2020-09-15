Burak Özçivit'ten dikkat çeken 'Cüneyt Arkın' yorumu

Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğinde olan Kuruluş Osman yeni sezona yeni kadrosuyla birlikte girecek.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın yaptığı Kuruluş Osman'ın yeni sezon fragmanı izlenme rekorları kırarken seyirciler dizinin kadrosuna yeni giren isimlerin hangi rolde nasıl bir performans göstereceklerini merak ediyor. Yeni sezon fragmanında Osman Bey’in Osmanlı Devleti’nin temellerini atacağını sinyalleri verildi.

Ahmet Yenilmez, Seray Kaya, Emin Gürsoy, Kanbolat Gürkem Aslan, Erkan Avcı ,Bahtiyar Engin ve Umut Karadağ gibi isimlerin yanında Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Cüneyt Arkın ve Tamer Yiğit de dizinin kadrosuna dahil oldu.

Dizinin yeni sezonu için imaj değişikliğine giden Osman Bey karakterini oynayan Burak Özçivit, saçlarını kısaltmış ve sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Özçivit’in yeni imajı büyük beğeni toplamıştı.

“Tecrübelerinden faydalanıyoruz”

Cüneyt Arkın ve Tamer Yiğit gibi Türk sinemasının tecrübeli isimlerinin diziye dahil olması, Burak Özçivit gibi dizide yer alan genç oyuncular için büyük bir şans olduğu yorumları yapıldı.

Burak Özçivit ilk sezondaki ‘Osman Bey’ performansından dolayı bazı eleştirilerin hedefi olmuş tarihi rolü tam yansıtamadığı yorumları yapılmıştı.

İki usta ismin tecrübelerinden faydalanmak için başrol oyuncusu Burak Özçivit de fırsatı iyi değerlendireceğinin sinyalini verdi.

Kuruluş Osman’a gerçekleştirilen yeni tranferleri değerlendiren Burak Özçivit, “Cüneyt baba geldi. Tamer (Yiğit) abi geldi. Sahnemizi çektik onlarla, çok güzeldi. Tecrübelerinden faydalanıyoruz. Bizim için güzel heyecanlar” ifadelerini kullandı.