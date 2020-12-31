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Medya Burak Özçivit Kuruluş Osman’ın 40. Bölümü’nde adeta yeri göğü inletti
Medya

Burak Özçivit Kuruluş Osman’ın 40. Bölümü’nde adeta yeri göğü inletti

ATV’de rekorlar kıran Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey’i oynayan başrol Burak Özçivit adeta bu bölümde yeri göğü inletti.

Yeniakit Publisher
2020-12-31 11:34:00 -

Kuruluş Osman’ın merakla beklenen ve heyecanla izlenen 40’ıncı bölümüne, Kayı beyi seçilen Osman Bey, beylik emanetlerini görkemli bir törenle teslim aldı. Alpların meşalelerden meydana getirdiği koridorun içinden özel kaftanını ve sarığını giymiş halde geçen Osman Bey, kendisini otağın önünde bekleyen Bamsı, Abdurrahman ve Gündüz beylerin yanına geldi.

Bamsı Bey, Osman Bey’i “Giydiğin kaftan Oğuz Kaan âdetidir. Alparslan’ın ruhu, Kılıç Arslan’ın imanı, Süleyman Şah’ın kanı, Ertuğrul Gazi’nin emanetidir. Gayrı sen giymişsin. Giyene beylik getirir. Beyliğin kutlu olsun” sözleriyle karşıladı.

Bamsı Bey, Ertuğrul Gazi’nin kılıcını teslim ederken “Süleyman Şah oğlu Ertuğrul Gazi pusatıdır. Gayrı sen taşıyacak ve gazilerin serdarı sen olacaksın. Cenab-ı Hakk seni gaza yolundan ayırmasın” dedi.

Kayı Obası’na seslenen Osman Bey’in sözleri herkesi gururlandırdı: “Gayrı emanet teslim alınmış, pusat kuşanılmıştır. İmdi birlik olma, dirlik olma ve devlet olma vaktidir. Gaza ataşı harlanacak, ceng meydanı şenlenecek, yeni fetihler ve yeni zaferlerle Kayı sancağı ötelere daha ötelere taşınacaktır. Adil olun; adalet bulacaksınız. Gayret edin; destek göreceksiniz, sabredin; kurtuluşa ereceksiniz. Gazilerim, ahilerim, bacılarım, gardaşlarım.

Özge bir devlet kuracağız. Evlatlarımıza, gaza aşkımızı, adalet tutkumuzu ve gayretimizi emanet edeceğiz. Ta ki sancağımızı, adımızı ve davamızı cihanın dört bir yanına taşıyıp her nerede bir mazlum varsa umut olsunlar, rahmet olsunlar, nur olsunlar. Kıskançlığı kadirşinaslıkla, miskinliği gayretle, düşkünlüğü seciyeyle ve iki yüzlülüğü dürüstlükle değiştirmeliyiz. Hakka tapan kadılar, hürriyet aşkıyla yanan askerler ve işinin ahlakına sahip tüccarlar yetiştirmeliyiz. Büyük kitaplar yazmalı, büyük fikirler üretmeli, büyük alimler yetiştirmeli, büyük medreseler inşa etmeli, büyük olmalı ve büyük yaşamalıyız. Tarihin bu millete yüklediği vazife budur ve bu yol şüphesiz Hakk’ın yoludur.”

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