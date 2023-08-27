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Medya Burak Özçivit Kuruluş Osman ile ilgili çok önemli bilgiyi verdi! 'Bu sezon artık olacak' diyerek duyurdu
Medya

Burak Özçivit Kuruluş Osman ile ilgili çok önemli bilgiyi verdi! 'Bu sezon artık olacak' diyerek duyurdu

Yeniakit Publisher
2023-08-27 20:19:00 -
Burak Özçivit Kuruluş Osman ile ilgili çok önemli bilgiyi verdi! 'Bu sezon artık olacak' diyerek duyurdu

Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey rolü ile ekranlara gelen Burak Özçivit, yeni sezonla ilgili önemli tüyolar verdi.

Kuruluş Osman dizisi için Bodrum'daki tatili yarıda bırakıp İstanbul'a dönen ünlü oyuncu Burak Özçivit, önceki akşam Etiler'de bir çorbacıdan çıkarken görüntülendi. Gazetecilerin sorularına cevap veren Burak Özçivit, Kuruluş Osman'ın yeni sezonu hakkında konuştu. Özçivit, sonrasında Bodrum'da tatile devam ailesini özlediğini ifade etti.

Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit, geçtiğimiz akşam Etiler'de objektiflere yansıdı. Keyifli halleri ile dikkat çeken Burak Özçivit, Kuruluş Osman dizisinin de yeni sezona başlayacağını müjdeledi. Özçivit, "Kuruluş Osman dizimiz de yakında sete çıkacak. Bu sezon artık devlet olmak için bir mücadele verilecek. Çok güzel, sürpriz bir sezon bekliyor sevenlerimizi" dedi.

Mert Yazıcıoğlu ile başrollerini paylaştığı "Berber" ile ilgili gelen sorulara Özçivit, "Daha çok taze bir proje. Hızlı bir şekilde sete girdik, çekimlerimiz başladı. Proje ile ilgili daha fazla detay vermeyeyim şimdi" dedi.

Kuruluş Osman'ın seti için İstanbul'a dönen Özçivit, eşi Fahriye Evcen ve oğullarını Bodrum'da bıraktı. Ailesini özlediğini ifade eden ünlü oyuncu, "Çok güzel geçti tatilimiz. Çocuklar ile bolca vakit geçirdim. Ben setlerden dolayı döndüm ama onlar hala orada. Ailemi çok özledim. Yoğunluktan dolayı gidemiyorum, dedim artık gelin" dedi.

Akşam
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