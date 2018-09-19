Burak Özçivit hakkında çarpıcı Diriliş Ertuğrul açıklaması!

5. sezonu ile yine izlenme rekorları kırmayı hedefleyen Diriliş Ertuğrul'a Burak Özçivit geliyor mu? Kanalın Koordinatörü Kurtuluş Zeydan'dan çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Bu sezonda dizinin adı değişmeyeceğini söyleyen Zeydan, tarihin akışını değiştiren konulara yer vereceğini şu sözlerle anlattı: "Hikaye dönüşüyor. Tarihsel süreçte Kayı obasının yükselişi ana aksımız olarak devam ediyor. Ama Ertuğrul Söğüt'e yerleşiyor"

BURAK ÖZÇİVİT DİZİYE KATILACAK MI?

Kurtuluş Zeydan, Burak Özçivit'in dizinin kadrosuna katılıp katılmayacağına ilişkin de açıklamalarda bulundu. Burak Özçivit'in projede olmasının büyük bir kazanç olacağını belirten Kurtuluş Zeydan, ''Doğru konumlandırma için biraz sabırlı olmamız ve zamana bırakmamız gerekiyor.'' diyerek Özçivit'in bu sene projede yer almadığını söyledi.