Burak Can kimdir? Burak Can hangi dizilerde oynadı?
Kuzey Yıldızı dizisiyle tanınan Burak Can, TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Mevla dizisinin kadrosuna dahil oldu. Peki, Burak Can kimdir kaç yaşında? Burak Can kariyeri
Burak Can 21 Aralık 1996'da İstanbul'da dünyaya geldi. İlk, orta öğrenimini tamamladıktan sonra İstanbul Aydın Üniversitesi Drama Oyunculuk Bölümünde okudu. Burak Can, oyunculuğa küçük yaşta reklamlarda oynayarak başladı.
Burak Can yer aldığı yapımlar:
Keşif
Nadide Hayat
Gönül Ferman Dinlemiyor
Ay Yazmalım
Sana Bir Sır Vereceğim
Yılanların Öcü
İçimdeki Fırtına
Darısı Başımıza
Kuzey Yıldızı İlk Aşk