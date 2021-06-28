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Medya Burak Can kimdir? Burak Can hangi dizilerde oynadı?
Medya

Burak Can kimdir? Burak Can hangi dizilerde oynadı?

Kuzey Yıldızı dizisiyle tanınan Burak Can, TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Mevla dizisinin kadrosuna dahil oldu. Peki, Burak Can kimdir kaç yaşında? Burak Can kariyeri

Yeniakit Publisher
2021-06-28 19:44:00 -
Burak Can kimdir? Burak Can hangi dizilerde oynadı?

Burak Can 21 Aralık 1996'da İstanbul'da dünyaya geldi. İlk, orta öğrenimini tamamladıktan sonra İstanbul Aydın Üniversitesi Drama Oyunculuk Bölümünde okudu. Burak Can, oyunculuğa küçük yaşta reklamlarda oynayarak başladı.

Burak Can yer aldığı yapımlar:

Keşif

Nadide Hayat

Gönül Ferman Dinlemiyor

Ay Yazmalım

Sana Bir Sır Vereceğim

Yılanların Öcü

İçimdeki Fırtına

Darısı Başımıza

Kuzey Yıldızı İlk Aşk

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