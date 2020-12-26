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Yaşam 'Buradan atlarsan ölmezsin' diyerek ikna edildi
Yaşam

'Buradan atlarsan ölmezsin' diyerek ikna edildi

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde üst geçite çıkarak intihar girişiminde bulunan şahıs, “Buradan atlarsan ölmezsin, bir yerin kırılır." diyerek ikna edildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-26 18:16:00 -
'Buradan atlarsan ölmezsin' diyerek ikna edildi

Antalya’da üst geçitte intihara teşebbüs eden şahsı vatandaşlar, "Buradan atlarsan ölmezsin, bir yerin kırılır. Kendine yazık edersin" diyerek ikna etti.

Üst geçite çıkarak intihara kalkıştı

Olay, Muratpaşa ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki üst geçitte meydana geldi. Yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki üst geçidin demir bariyerlere tutunarak aşağı sarkan kimliği belirsiz erkek bir kişi, ‘ölmek istiyorum’ diyerek intihara teşebbüs etti.

'Buradan atlarsan ölmezsin' diyerek ikna edildi

 

Çevredeki vatandaşlarsa hemen şahsın yanına yönelerek atlamaması için uyarılarda bulundu. Zaman zaman korkuluklardan aşağı doğru sarkan kişiyi, cep telefonuyla görüntüleyen bir vatandaş, “Buradan atlarsan ölmezsin, bir yerin kırılır. Kendine yazık edersin. Bak arabalar geçiyor” sözleriyle ikna etti.

Kişi vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden alınarak güvenli bölgeye alındı.

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