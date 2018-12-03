Burada lastikler havada uçuşuyor! En akıllı fabrika

Mehmet Canıtatlı Aksaray

300 milyon dolar yatırımla Anadolu’nun kalbinde akıllı fabrika kuran Brisa, üretim, istihdam ve ihracat alanında gerçekleştirdiği hamlelere yeni bir halka daha ekledi. Bridgestone ve Lassa markalarıyla öne çıkan şirket Aksaray’daki “akıllı fabrika” uygulamasıyla birçok ilki Türkiye’ye getirmiş oldu.

Yönetim kadrosunun gururu

Tam kapasiteyle 4,2 milyon adet lastik üretimi ve 700 kişilik istihdam sağlayacak şekilde tasarlanan fabrikanın sunduğu öncü teknolojiler, Brisa CEO’su Cevdet Alemdar’ın ev sahipliğinde; Sabancı Holding Sanayi Grup Başkanı ve Brisa Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Alper, Bridgestone Corporation Başkan Yardımcısı ve Brisa Yönetim Kurulu Başkan Vekili Makoto Hashimoto’nun katılımlarıyla gerçekleşen toplantı ile tanıtıldı.

İkinci fabrikayı kurdular

Yeni neslin Sabancı’sı olarak teknoloji ve katma değerli ürünlere odaklandıklarını vurgulayan Sabancı Holding Sanayi Grup Başkanı ve Brisa Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Alper “Yerli ve katma değerli üretimin, ekonomimizin önümüzdeki dönemdeki en önemli kaldıraçlarından biri olduğuna inanıyoruz. Brisa’nın Aksaray’daki akıllı fabrikası bunun en somut örneklerinden birini oluşturuyor. Aksaray Brisa fabrikası gerçek bir Endüstri 4.0 uygulamasıdır. Bridgestone Corporation ile başarılı ortaklığımızın 30. yıldönümünü de Aksaray’daki ikinci fabrikamızla kutluyoruz” dedi.

“300 milyon dolarlık bu yatırım karşılıklı güvenin olduğu kadar Türkiye’ye duyduğumuz güvenin de önemli bir ispatıdır” diyen Alper, “İkinci fabrikamız ile Brisa’nın kuruluşundan bu yana yatırım tutarımız 1,4 milyar dolar oldu. Bu başarılı ortaklığı Aksaray fabrikamızla daha da ileriye götüreceğimize yürekten inanıyoruz” mesajını verdi.

En önemli üretim üssü

Bridgestone Corporation Başkan Yardımcısı ve Brisa Yönetim Kurulu Başkan Vekili Makoto Hashimoto da yaptığı konuşmada, Bridgestone’nin 50’den fazla fabrika ile lastik üretiminde dünyanın en büyük ve lider şirketi olduğunu kaydederek, ‘Brisa’nın, Aksaray Fabrikası ile hem orijinal ekipman hem de ihracat kanalında yapacağı hamlelerle Türkiye’de ve global pazarlarda büyüme ivmesini artıracağına inancımız tam’ diye konuştu.

Türkiye’de endüstriye bakışı değiştirecek güçte bir fabrika inşa ettiklerini belirten Brisa CEO’su Cevdet Alemdar, “İzmit Fabrikamız ile 40 yılı aşkındır ülkemizin sanayisinde, ihracatında, istihdamında cesaretle yol alıyoruz. Bugün 2.700 çalışanımız, 12 bin çalışandan oluşan bin 400 satış noktamız ile 60 bin kişiye iş ve aş sağlıyoruz. Şimdi ise Anadolu’nun kalbinde Aksaray’da yer alan, en yeni üretim teknolojileriyle donatılmış ikinci fabrikamız ile öncü bir teknoloji üssünü ülkemize kazandırmış bulunuyoruz. Brisa için teknoloji, dijitalleşme hem üretimde hem de müşterilerimize dokunan tüm süreçlerimizde bir yaşam biçimidir’’ şeklinde konuştu.

İhracatta vites büyüttü

Brisa’nın teknoloji yatırımlarının Türkiye’nin katma değerli üretim ve ihracat damarlarını besleyeceğini ifade eden Alemdar şunları söyledi: “Bugün Brisa, İzmit Fabrikasında 11 milyon lastik üretim kapasitesiyle sektörün lideri olarak faaliyet gösteriyor. Aksaray Fabrikamız ile tam kapasitede ek 4,2 milyon adet lastik üretimi ve 700 kişilik istihdam ile Türkiye ekonomisine ek değer katacağız. Brisa bu yatırımla ihracatta da vites büyütüyor. Bu yılbaşında açıkladığımız gibi, 5,4 milyon adede karşılık gelen 210 milyon dolar ihracat hedefimizle tam gaz yol alıyoruz. Türkiye’nin uluslararası arenada rekabet edebilmesine, teknolojisi ve katma değerli üretimiyle varlığını derinleştirmesine olanak sunmaktan gurur duyuyoruz.”

Fabrikada neler var?

Brisa’nın Aksaray’daki teknoloji üssünde; robotik çalışmalar, veri analitiği ve dijitalleşme gibi yeni nesil teknolojilerden yararlanılıyor. Sektörde ilk olan otomatik lastik transfer sistemleri, akıllı fabrikanın sanal ortamda dijital ikizi ile üretimin eş zamanlı takibi, çevreye duyarlı kapalı sistemler, yeşil bina uygulamaları, artırılmış gerçeklik uygulamaları ve ileri veri analizleri öne çıkıyor.