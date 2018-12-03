0553 313 94 23

Burada lastikler havada uçuşuyor! En akıllı fabrika

Sabancı Holding ve Bridgestone Corporation ortaklığında faaliyet gösteren Brisa, Endüstri 4.0 uygulamalarının en iyi örneklerinin yer aldığı fabrikasını Aksaray’da faaliyete geçirdi.

03 Aralık 2018 Pazartesi 09:26
Burada lastikler havada uçuşuyor! En akıllı fabrika

Mehmet Canıtatlı  Aksaray

300 milyon dolar yatırımla Anadolu’nun kalbinde akıllı fabrika kuran Brisa, üretim, istihdam ve ihracat alanında gerçekleştirdiği hamlelere yeni bir halka daha ekledi. Bridgestone ve Lassa markalarıyla öne çıkan şirket Aksaray’daki “akıllı fabrika” uygulamasıyla birçok ilki Türkiye’ye getirmiş oldu.

Yönetim kadrosunun gururu

Tam kapasiteyle 4,2 milyon adet lastik üretimi ve 700 kişilik istihdam sağlayacak şekilde tasarlanan fabrikanın sunduğu öncü teknolojiler, Brisa CEO’su Cevdet Alemdar’ın ev sahipliğinde; Sabancı Holding Sanayi Grup Başkanı ve Brisa Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Alper, Bridgestone Corporation Başkan Yardımcısı ve Brisa Yönetim Kurulu Başkan Vekili Makoto Hashimoto’nun katılımlarıyla gerçekleşen toplantı ile tanıtıldı.

İkinci fabrikayı kurdular

Yeni neslin Sabancı’sı olarak teknoloji ve katma değerli ürünlere odaklandıklarını vurgulayan Sabancı Holding Sanayi Grup Başkanı ve Brisa Yönetim Kurulu Başkanı Cenk AlperYerli ve katma değerli üretimin, ekonomimizin önümüzdeki dönemdeki en önemli kaldıraçlarından biri olduğuna inanıyoruz. Brisa’nın Aksaray’daki akıllı fabrikası bunun en somut örneklerinden birini oluşturuyor. Aksaray Brisa fabrikası gerçek bir Endüstri 4.0 uygulamasıdır. Bridgestone Corporation ile başarılı ortaklığımızın 30. yıldönümünü de Aksaray’daki ikinci fabrikamızla kutluyoruz” dedi.

300 milyon dolarlık bu yatırım karşılıklı güvenin olduğu kadar Türkiye’ye duyduğumuz güvenin de önemli bir ispatıdır” diyen Alper, “İkinci fabrikamız ile Brisa’nın kuruluşundan bu yana yatırım tutarımız 1,4 milyar dolar oldu. Bu başarılı ortaklığı Aksaray fabrikamızla daha da ileriye götüreceğimize yürekten inanıyoruz” mesajını verdi.

En önemli üretim üssü

Bridgestone Corporation Başkan Yardımcısı ve Brisa Yönetim Kurulu Başkan Vekili Makoto Hashimoto da yaptığı konuşmada, Bridgestone’nin 50’den fazla fabrika ile lastik üretiminde dünyanın en büyük ve lider şirketi olduğunu kaydederek, ‘Brisa’nın, Aksaray Fabrikası ile hem orijinal ekipman hem de ihracat kanalında yapacağı hamlelerle Türkiye’de ve global pazarlarda büyüme ivmesini artıracağına inancımız tam’ diye konuştu.

Türkiye’de endüstriye bakışı değiştirecek güçte bir fabrika inşa ettiklerini belirten Brisa CEO’su Cevdet Alemdar, “İzmit Fabrikamız ile 40 yılı aşkındır ülkemizin sanayisinde, ihracatında, istihdamında cesaretle yol alıyoruz. Bugün 2.700 çalışanımız, 12 bin çalışandan oluşan bin 400 satış noktamız ile 60 bin kişiye iş ve aş sağlıyoruz. Şimdi ise Anadolu’nun kalbinde Aksaray’da yer alan, en yeni üretim teknolojileriyle donatılmış ikinci fabrikamız ile öncü bir teknoloji üssünü ülkemize kazandırmış bulunuyoruz. Brisa için teknoloji, dijitalleşme hem üretimde hem de müşterilerimize dokunan tüm süreçlerimizde bir yaşam biçimidir’’ şeklinde konuştu.

İhracatta vites büyüttü

Brisa’nın teknoloji yatırımlarının Türkiye’nin katma değerli üretim ve ihracat damarlarını besleyeceğini ifade eden Alemdar şunları söyledi: “Bugün Brisa, İzmit Fabrikasında 11 milyon lastik üretim kapasitesiyle sektörün lideri olarak faaliyet gösteriyor. Aksaray Fabrikamız ile tam kapasitede ek 4,2 milyon adet lastik üretimi ve 700 kişilik istihdam ile Türkiye ekonomisine ek değer katacağız. Brisa bu yatırımla ihracatta da vites büyütüyor. Bu yılbaşında açıkladığımız gibi, 5,4 milyon adede karşılık gelen 210 milyon dolar ihracat hedefimizle tam gaz yol alıyoruz. Türkiye’nin uluslararası arenada rekabet edebilmesine, teknolojisi ve katma değerli üretimiyle varlığını derinleştirmesine olanak sunmaktan gurur duyuyoruz.

Fabrikada neler var?

Brisa’nın Aksaray’daki teknoloji üssünde; robotik çalışmalar, veri analitiği ve dijitalleşme gibi yeni nesil teknolojilerden yararlanılıyor. Sektörde ilk olan otomatik lastik transfer sistemleri, akıllı fabrikanın sanal ortamda dijital ikizi ile üretimin eş zamanlı takibi, çevreye duyarlı kapalı sistemler, yeşil bina uygulamaları, artırılmış gerçeklik uygulamaları ve ileri veri analizleri öne çıkıyor.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 09:26
  1. Aksaray
  2. Brisa
  3. Bridgestone
  4. Lassa
  5. Brisa CEO’su Cevdet Alemdar
  6. Sabancı Holding Sanayi Grup Başkanı ve Brisa Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Alper
  7. Bridgestone Corporation Başkan Yardımcısı ve Brisa Yönetim Kurulu Başkan Vekili Makoto Hashimoto
  8. Sabancı
  9. Endüstri 4.0

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eylülde doğal gazda abone sayısı arttı
    1. Eylülde doğal gazda abone sayısı arttı
    2. Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması
    3. Metrobüs arıza yaptı, kuyruklar..
    4. Trabzonspor, Sivas Belediyespor..
    5. İSO Türkiye İmalat PMI, kasımda..
    6. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
    7. CHP'li başkanlara uyuşturucu operasyonu!
    8. İsrail güçleri 13 Filistinliyi..
    9. Rusya ve Arjantin'den nükleer anlaşma
    10. Alaattin Yüksel kimdir nerelidir?
    11. Şanlıurfa'da trafik kazası: 7 yaralı
    12. Kanada'nın resmi yayın kuruluşundan..
    13. Bakanlıktan engel tanımayan çalışmalar
    14. Fiyat artışları (4)
    15. Katar OPEC'ten ayrılacağını açıkladı
    16. Fiyat artışları (3)
    17. Fiyat artışları (2)
    18. Küçük Sena sosyal medya desteği ile..
    19. GRAFİKLİ - Kasım ayının zam şampiyonu..
    20. İçişleri Bakanlığı açıkladı! 14..
    Evi yanan Hollywood aktörü Butler'a Filistin'i hatırlattılar
    Evi yanan Hollywood aktörü Butler'a Filistin'i hatırlattılar
    Türkiye'yi tehdit eden ABD, S-400 karşıtı paket geliştirdi
    Türkiye'yi tehdit eden ABD, S-400 karşıtı paket geliştirdi
    İşte Türkiye ve ABD arasında yaklaşan 2 problem! "Münbiç ve Kaşıkçı'ya konsantreyiz, ama..."
    İşte Türkiye ve ABD arasında yaklaşan 2 problem! "Münbiç ve Kaşıkçı'ya konsantreyiz, ama..."
    CHP Paris'te... Aytuğ Atıcı, eylemlere "barışçıl" derken...
    CHP Paris'te... Aytuğ Atıcı, eylemlere "barışçıl" derken...
    Donald Trump geri adım attı
    Donald Trump geri adım attı

    Günün Karikatürü

    2 Aralık 2018
    İçişleri Bakanı Soylu'dan sert sözler! 'Filmi başa sarmayalım'
    İçişleri Bakanı Soylu'dan sert sözler! 'Filmi başa sarmayalım'
    FETÖ mağdurları evlerini istiyor
    FETÖ mağdurları evlerini istiyor