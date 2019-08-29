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Bünyan Halıları Pınarbaşı Mesire Alanında Sergileniyor

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, halı dokuma kursunu tamamlayan kadınlarla Pınarbaşı mesire alanında bir araya gelerek kursiyerler tarafından dokunan halıları inceledi.

29 Ağustos 2019 Perşembe 13:51
Bünyan Halıları Pınarbaşı Mesire Alanında Sergileniyor

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, halı dokuma kursunu tamamlayan kadınlarla Pınarbaşı mesire alanında bir araya gelerek kursiyerler tarafından dokunan halıları inceledi.


Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun daha öce kendilerinikurs merkezinde ağırlayan halı dokuma kursu kursiyerlerini Pınarbaşı mesire alanında misafir etti. Başkan Altun, kursiyerlerin ortaya çıkarttığı el emeği, göz nuru eserlerini kendileriyle birlikteinceledi.


Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, burada yaptığı değerlendirmede; " Yeni mesire alanımızda iki mutlu olayı bir arada yaşıyoruz. Pınarbaşı mesire alanının son halini hem değerlendirdik hem açılış yapmadan önce son kontrollerimizi yaptık. Bir de kahvaltı düzenleyerek halı dokuyan kursiyerlerimize birlikte onların göz nuru el işi ürettikleri ürünleri sergileme fırsat oldu ve onları inceledik. Özellikle bu kursların açılmasında emeği geçen Halk Eğitim Müdürümüze Milli Eğitim Müdürümüze, KAYMEK ve Bünyan Belediyesi’ne ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Kursiyerlerimiz harika bir iş çıkarmış hocalarımızın önderliğinde. Eskiden Bünyan’da dokunan halıları hem amatör ruhla yeni bir şekilde tekrarlamışlar hem de gençlerimizin bu işi daha iyi kavramalarını ve görmelerini sağlamışlar. Bizler de ürünleri gezdik çok da memnun kaldık. Bu kursların devamını istiyoruz ve diliyoruz ve yapmaya çalışacağız. B alanda işbirliğimiz devam edecek. Bu güzel günde, güzel ortamda kursiyerlerimizle birlikte ilçemizin marka değeri olan Bünyan halısının ölmediğini gelecek kuşaklara aktarıldığını gösterme adına güzel bir etkinlik oldu.Bu tür etkinliklerimiz devam edecek inşallah" dedi.


Halk Eğitim Müdürü Sinan Gültekin ve kursiyerler ise ilgi,alaka ve desteklerinden ötürü Başkan Özkan Altun’a teşekkürlerini ilettiler.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 13:51
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