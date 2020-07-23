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Biyografi

Bünyamin Topçuoğlu kimdir? Ayasofya Camii imamı Bünyamin Topçuoğlu hayatı biyografisi

Fatih Camii İmam-Hatibi Bünyamin Topçuoğlu Ayasofya Camii imamı olarak atandı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın Bünyamin Topçuoğlu’nun Ayasofya Camii imamı olarak atandığını açıklamasından sonra Bünyamin Topçuoğlu kimdir, nerelidir? Bünyamin Topçuoğlu nerede görev yaptı? Soruları sorulmaya başlandı. Peki Bünyamin Topçuoğlu kimdir? Bünyamin Topçuoğlu aslen nerelidir? İşte Ayasofya Camii imamı Bünyamin Topçuoğlu hayatı biyografisi.

Yeniakit Publisher
2020-07-23 15:07:00 -
Bünyamin Topçuoğlu kimdir? Ayasofya Camii imamı Bünyamin Topçuoğlu hayatı biyografisi

Bünyamin Topçuoğlu kimdir? 1980 yılında Erzurum’da doğdu. Hafızlık öğrenimini 11 ay gibi kısa bir sürede Erzurum’da tamamladı. Erzurum İmam Hatip Lisesi’ni bitirdi, İlahiyât eğitimi aldı. İstanbul Abdurrahman Gürses Haseki Eğitim Merkezi’nde Kıraat bölümünden mezun oldu. 3 Türkiye birinciliği kazanan Topçuoğlu Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen ve 10. Uluslararası Kur’an-ı Kerim Yarışmasında, Güzel Okuma dalında dünya birinciliğine sahiptir. İstanbul Fatih Camii İmam-Hatibi olarak görev yapmakta olan Topçuoğlu evli olup 3 çocuk babasıdır.

 

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