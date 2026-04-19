Dünyanın en iyi 17 sarımsağı açıklandı: Türkiye'den 2 çeşit listede... İlk sırayı o ülke aldı
Dünyanın en iyi 17 sarımsağı açıklandı ve bu listeye iki bölgemizin en değerli ürünü de girerek müthiş bir etkileşim aldı.
Gastronomi platformu TasteAtlas, dünyanın en iyi sarımsaklarını sıraladığı sıralamayı güncelledi. Listede, farklı ülkelerden öne çıkan sarımsak çeşitleri yer alırken Türkiye'den iki önemli çeşit de dikkat çekti.
İşte dünyaya damga vuran sarımsakların bulunduğu o liste...
17- Ail Rose de Lautrec / Fransa
16- Ail violet de Cadours / Fransa
15- Ljubitovački šarac / Hırvatistan
14- Aglio di Vessalico / İtalya
13- Aglione di Valdichiana / İtalya
12- Alho da Graciosa / İspanya
11- Ail Fumé d'Arleux / Fransa
10- Ail de la Drôme / Fransa
9- Aglio Bianco Polesano / İtalya
8- Vrbički beli luk / Sırbistan
7- Aglio di Voghiera / İtalya
6- Ail blanc de Lomagne / Fransa
4- Aglio di Resia / İtalya
3- Taşköprü sarımsağı / Türkiye
2- Ajo Morado de Las Pedroñeras / İspanya
1- Jinxiang Da Suan / Çin
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23