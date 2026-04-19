  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Dünya genelinde çok konuşuluyordu: Uyurken beyin bizimle konuşuyor mu? Sıra dışı olay: Siz de ciddiye alın Gülistan Doku dosyasında zikzaklı savunma: Oğul Sonel’in çelişkilerle dolu ifadesi ortaya çıktı Hiçbir fırsatı kaçırmıyorlar! En mutlu günleri zehir oluyor! Yargıtay’dan kiracıları sevindiren karar 3 bin TL verdi, 60 bin TL geri aldı
Kadın - Aile
5
Yeniakit Publisher
Zeytine sirke neden konulur? Meğer tek mesele tat değilmiş! Duyan 'bu nasıl olur' dedi
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Zeytine sirke neden konulur? Meğer tek mesele tat değilmiş! Duyan 'bu nasıl olur' dedi

Zeytin kurarken ya da muhafaza ederken kavanoza bir miktar sirke eklemek, pek çok mutfakta nesilden nesile aktarılan kadim bir alışkanlıktır. İşte zeytine sirke koymanın arkasındaki o asıl neden…

#1
Mutfaklarımızın baş tacı zeytin hazırlıkları başlarken, usta aşçıların ve ev hanımlarının yıllardır uyguladığı o gizli yöntem mercek altına alındı. Birçok kişinin sadece lezzet ve ekşilik vermesi amacıyla salamuraya eklediği sirke, aslında çok daha hayati bir görevi yerine getiriyor.

#2
Zeytin bidonlarına eklenen bir fincan sirkenin ardındaki gerçek, laboratuvar sonuçlarını aratmayacak cinsten. Sirke, sadece damak çatlatan bir aroma katmakla kalmıyor, zeytinin aylar süren muhafaza sürecinde en büyük koruyucusu oluyor. Zeytinin dokusunu çelik gibi sağlam tutan ve erimesini imkânsız hale getiren bu yöntemin tüm detayları gün yüzüne çıktı. İşte zeytine sirke koyanların bilmesi gereken o etkiler ve doğru kullanım ölçüleri...

#3
Zeytin, yapısı gereği bozulmaya ve yumuşamaya meyilli bir meyvedir. Sirke, içerdiği asetik asit sayesinde salamura suyunun pH seviyesini düşürür. Düşük pH (asidik ortam), zararlı bakterilerin ve küf mantarlarının üremesini engeller. Yani sirke, zeytini sadece tatlandırmıyor; onu mikroplara karşı doğal bir zırhla koruyor. Zeytinlerin kısa sürede erimesinden şikâyetçiyseniz, çözüm yine sirkede saklı. Sirke, zeytinin dokusundaki pektin yapısını stabilize ederek zeytinin o sevilen "kütür kütür" halini muhafaza etmesini sağlar. Özellikle kırma zeytinlerde sirke kullanımı, zeytinin ömrünü aylar boyu uzatabilir. Yeni kurulmuş taze zeytinlerin içeriğindeki "oleuropein" maddesi acı bir tat verir. Sirke, bu acılığın daha hızlı kırılmasına ve zeytinin yeme olgunluğuna daha çabuk erişmesine yardımcı olur. ZEYTİNE SİRKE EKLERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER Sirkenin faydalarından yararlanırken zeytini bozmamak için şu ipuçlarını göz önünde bulundurmalısınız: Miktar Önemli: Çok fazla sirke kullanımı zeytinin asıl aromasını bastırabilir. Genellikle 5 litrelik bir bidon için 1 çay bardağı doğal elma veya üzüm sirkesi yeterlidir. Doğallık Şart: Marketlerdeki sentetik sirkeler yerine ev yapımı, fermente sirkeleri tercih etmek hem sağlık hem de lezzet açısından daha etkilidir. Limon Tuzu ile Kombin: Sadece sirke değil, bir miktar limon tuzu (sitrik asit) ile birlikte kullanıldığında koruyucu etkisi maksimum seviyeye çıkar.

#4
PÜF NOKTASI Eğer zeytininiz çok tuzluysa, servis kâsesine aldığınızda üzerine bir miktar sızma zeytinyağı ve bir damla sirke ekleyerek bekletin. Bu işlem hem tuzu dengeler hem de zeytinin parlak görünmesini sağlar. Editör'den notlar: Zeytine sirke, özellikle ev yapımı zeytinlerin daha hızlı tatlanmasını sağlamak, ömrünü uzatıp bozulmasını önlemek ve karakteristik bir aroma (ekşilik) kazandırmak amacıyla konulur. Özellikle tat ve aroma kazandırılmaktadır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23