Zeytine sirke neden konulur? Meğer tek mesele tat değilmiş! Duyan 'bu nasıl olur' dedi

Zeytin, yapısı gereği bozulmaya ve yumuşamaya meyilli bir meyvedir. Sirke, içerdiği asetik asit sayesinde salamura suyunun pH seviyesini düşürür. Düşük pH (asidik ortam), zararlı bakterilerin ve küf mantarlarının üremesini engeller. Yani sirke, zeytini sadece tatlandırmıyor; onu mikroplara karşı doğal bir zırhla koruyor. Zeytinlerin kısa sürede erimesinden şikâyetçiyseniz, çözüm yine sirkede saklı. Sirke, zeytinin dokusundaki pektin yapısını stabilize ederek zeytinin o sevilen "kütür kütür" halini muhafaza etmesini sağlar. Özellikle kırma zeytinlerde sirke kullanımı, zeytinin ömrünü aylar boyu uzatabilir. Yeni kurulmuş taze zeytinlerin içeriğindeki "oleuropein" maddesi acı bir tat verir. Sirke, bu acılığın daha hızlı kırılmasına ve zeytinin yeme olgunluğuna daha çabuk erişmesine yardımcı olur. ZEYTİNE SİRKE EKLERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER Sirkenin faydalarından yararlanırken zeytini bozmamak için şu ipuçlarını göz önünde bulundurmalısınız: Miktar Önemli: Çok fazla sirke kullanımı zeytinin asıl aromasını bastırabilir. Genellikle 5 litrelik bir bidon için 1 çay bardağı doğal elma veya üzüm sirkesi yeterlidir. Doğallık Şart: Marketlerdeki sentetik sirkeler yerine ev yapımı, fermente sirkeleri tercih etmek hem sağlık hem de lezzet açısından daha etkilidir. Limon Tuzu ile Kombin: Sadece sirke değil, bir miktar limon tuzu (sitrik asit) ile birlikte kullanıldığında koruyucu etkisi maksimum seviyeye çıkar.