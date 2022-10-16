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Siyaset "Bunun yolu ya savaş ya da müzakere"
Siyaset

"Bunun yolu ya savaş ya da müzakere"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "ABD Hegemonyasında bir dünya düzeni vardı. Rusya eşitlikçi adalete dayalı düzen kuralım diyor, bunun iki yolu var ya savaş ya da masaya oturarak şartları düzeltmek" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-10-16 14:57:00 - 2022-10-16 15:02:45
"Bunun yolu ya savaş ya da müzakere"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 24 TV de Murat Çiçek'in programına konuk oldu.

Kalın, "1991'de 'yeni dünya düzeni' diye kurulan şey ne yeniydi ne küreseldi ne de düzendi, ABD hegemonyasında bir dünyaydı. Altında daha küçük ülkelerin olduğu piramit vardı. Şimdi Rusya farklı bir çağrıda bulunuyor 'eşitlikçi adalete dayalı bir düzen kuralım' diye. Bunun iki yolu var ya savaş ya da masaya oturarak şartları düzeltmek. İşte dünya bu kararı vermenin eşiğindedir" dedi.

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