THY - Kastamonu
0553 313 94 23

Bunun ne olduğunu öğrendiğinizde çok şaşıracaksınız!

ABD'li ünlü heykeltıraş ve ressam Alexander Calder'ın 1933 yılında harap haldeki bir çiftlik evini satın alıp onararak kendi tasarımlarıyla oluşturduğu yaşam alanına ait çok ilginç nesneler, İngiltere'de Hauser & Wirth Somerset'teki müzede sergileniyor. Calder'ın kendi tasarımı olan nesneler arasında en şaşırtıcı olanı, evinin tuvaleti için yaptığı kâğıdı tutucu.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 13:04
Bunun ne olduğunu öğrendiğinizde çok şaşıracaksınız!

 yeniakit.com.tr 

Sandy Calder olarak da bilinen ABD'li heykeltıraş ve ressam Alexander Calder, 1933 yılında Connecticut'ta satın aldığı harap haldeki çiftlik evini onararak kendi çalışma ortamına dönüştürdü.

En önemli çalışmalarını o evde gerçekleştiren Calder'ın torunları, şimdi o evi müzeye dönüştürmek istiyor. Calder, evinde kullandığı birçok malzemeyi de kendisi tasarlamıştı. Resim ve heykel yanında taş baskı, oyuncak, kanaviçe ve mücevher gibi çalışmalara da imza atan Calder, 1976'da öldüğünde, o evdeki nesnelerin çoğu, İngiltere'ye gönderildi.

TUVALET KÂĞIDI TUTUCUSU

Calder için önemsiz hiçbir nesne yok. Evinin tuvalet kâğıdı tutucusunu dahi kendi tasarlayan Calder'in birçok eseri, İngiltere'deki Hauser & Wirth Somerset'teki müzede sergileniyor.

O evin atmosferini, heykellerden kül tablalarına, sandalyelerden akşam yemeği ziline, hatta tuvalete kadar burada hissetmek mümkün. Calder'ın kendine özgü biçimde şekillendirdiği nesnelerin en ilginç örneklerinden biri, telden ve sacdan yaptığı tuvalet kağıdı tutacağı. Açık bir insan eli biçiminde tasarladığı bu aparat, Calder'ın ilgi gören tasarım dünyasının en dikkat çekici parçalarından.

9 EYLÜL'E KADAR SERGİLENECEK

Ünlü heykeltıraşın birçok eseri, İngiltere'de, New York'taki Calder Vakfı ile işbirliği içinde oluşturulan Hauser & Wirth Somerset'teki müzede 9 Eylül'e kadar sergilenecek.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2018 Pazartesi 13:04
  1. Sandy Calder
  2. Alexander Calder

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ÖSYM YKS sınav sonuçları!
    1. ÖSYM YKS sınav sonuçları!
    2. Bedelli askerlerin birlikleri belli oldu
    3. Çikolatanın zararları nelerdir?
    4. İstanbul'da terör operasyonu!
    5. Selda Bağcan'dan anlamlı tepki:..
    6. Donald Trump'tan demokratlara hükümeti..
    7. YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne..
    8. BAE'ye mesaj: ABD'siz hiçsiniz,..
    9. Bunun ne olduğunu öğrendiğinizde çok..
    10. Arkadaşına borç verdi hayatı karardı!..
    11. CHP milletvekili Erdin Bircan beyin..
    12. CHP'li vekil beyin kanaması geçirdi!
    13. Otobüs firmasında skandal! Anne ile..
    14. Mısır püskülü çayı nasıl yapılır?
    15. Hamas'tan İsrail'e 'korsan' benzetmesi!
    16. Sivas'ta uyuşturucu operasyonu: 10..
    17. Ünlü senarist Safa Önal'a AYM'den kötü..
    18. Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a cevap!..
    19. TKP/ML'li terörist otogarda ele..
    20. Ankara Üniversitesi taban puanları 2018
    YKS sınavı barajı geçmek için TYT ve AYT puanı kaç olmalı?
    YKS sınavı barajı geçmek için TYT ve AYT puanı kaç olmalı?
    Fethullah Gülen nereye gömüldü? Fetullah Gülen son dakika öldü
    Fethullah Gülen nereye gömüldü? Fetullah Gülen son dakika öldü
    Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
    Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
    LGS tercih sonuçları ile nakil işlemleri ne zaman yapılacak?
    LGS tercih sonuçları ile nakil işlemleri ne zaman yapılacak?
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    YKS TYT 2018 sınav soruları için yorumlar nasıldı?
    YKS TYT 2018 sınav soruları için yorumlar nasıldı?
    2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?
    2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?