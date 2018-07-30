Bunun ne olduğunu öğrendiğinizde çok şaşıracaksınız!

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Sandy Calder olarak da bilinen ABD'li heykeltıraş ve ressam Alexander Calder, 1933 yılında Connecticut'ta satın aldığı harap haldeki çiftlik evini onararak kendi çalışma ortamına dönüştürdü.

En önemli çalışmalarını o evde gerçekleştiren Calder'ın torunları, şimdi o evi müzeye dönüştürmek istiyor. Calder, evinde kullandığı birçok malzemeyi de kendisi tasarlamıştı. Resim ve heykel yanında taş baskı, oyuncak, kanaviçe ve mücevher gibi çalışmalara da imza atan Calder, 1976'da öldüğünde, o evdeki nesnelerin çoğu, İngiltere'ye gönderildi.

TUVALET KÂĞIDI TUTUCUSU

Calder için önemsiz hiçbir nesne yok. Evinin tuvalet kâğıdı tutucusunu dahi kendi tasarlayan Calder'in birçok eseri, İngiltere'deki Hauser & Wirth Somerset'teki müzede sergileniyor.

O evin atmosferini, heykellerden kül tablalarına, sandalyelerden akşam yemeği ziline, hatta tuvalete kadar burada hissetmek mümkün. Calder'ın kendine özgü biçimde şekillendirdiği nesnelerin en ilginç örneklerinden biri, telden ve sacdan yaptığı tuvalet kağıdı tutacağı. Açık bir insan eli biçiminde tasarladığı bu aparat, Calder'ın ilgi gören tasarım dünyasının en dikkat çekici parçalarından.

9 EYLÜL'E KADAR SERGİLENECEK

Ünlü heykeltıraşın birçok eseri, İngiltere'de, New York'taki Calder Vakfı ile işbirliği içinde oluşturulan Hauser & Wirth Somerset'teki müzede 9 Eylül'e kadar sergilenecek.