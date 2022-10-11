Bunun adı vefasızlık!

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Eski SP Genel Başkanı Mustafa Kamalak tarafından yazarımız Halil Kışlacık’a açılan tazminat davasının avukatlığını üstlenen oğlu İyi Partili Av. Muhammet Furkan Kamalak’ın, istinaf aşamasındaki bir davanın avukatlık ücretini bahane ederek haciz göndermesi büyük bir vefasızlık örneği olarak yorumlanırken, akıllara Kamalak ailesinin sesini duyuramadığı en zor zamanlarda Akit’in verdiği şanlı direniş geldi. Annesi Zübeyde Kamalak başörtüsü yüzünden duruşmadan çıkarıldığında, babası hakkında Ankara Barosunca disiplin soruşturması açıldığında Kamalak ailesinin sesi olan Akit, bu uğurda açılan davalarda ceza ve tazminata mahkûm edilirken, oğul Kamalak’ın 7 bin 973 lira 18 kuruşluk avukatlık ücreti için fiili haciz talebinde bulunması maşeri vicdanları yaraladı.

‘Savunan Adam'a saldıranlar

Kamalak ailesinin kimi ferdi 17-25 Aralık’tan sonra dahi, 15 Temmuz hain darbe girişimine kadar FETÖ iftiraları ile siyasi iktidarı eleştirdi. Kimi ferdi Milli Görüş’ün Merhum önderlerinden Oğuzhan Asiltürk Ağabeyin hastalanmasını “Allah cehennemine en kısa sürede kavuştursun ” paylaşımı ile karşıladı. Kimi ferdi de milli ve manevi değerlerimizle mücadele eden hakimlere “hukuka uygun kararlar veren dürüst hakim” payesi verdi. Aynı Kamalak ailesinin fertlerinden biri vekalet verdi, diğeri de kara günde yanlarında duran Akit’e yönelik haciz kararı aldırarak büyük bir vefasızlık örneği sergiledi. Merhum Erbakan Hoca hayatta iken ‘kayıp trilyon davası’ gibi aşağılık bir dava ile ona hayatı zindan eden ve aralarında Zübeyde Kamalak’ın da olduğu başörtülü avukatların çalışma hakkını gasp ederek onları duruşma salonundan atan zihniyetle ittifak kurulması çelişki olarak yorumlandı.. Yasakçıya müşfik Akit’e şedit olan Mustafa Kamalak, eşi Zübeyde Kamalak ve oğlu İYİ Parti Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Av. M. Furkan Kamalak’a yönelik destek verdiğimiz manşetlerden bazıları şöyle:

Duruşmadan çıkarıldıklarında yanındaydık

Yanlarında staj yapan Ceren Turgut adlı avukatın cüppe giyme törenine katılan Mustafa Kamalak’ın eşi Zübeyde Kamalak, başındaki başörtüsü yüzünden dönemin Ankara Baro Başkanı Metin Feyzioğlu’nun engelliyle karşılaştı. Akit, başörtülü olarak cüppe giyilmesinin kanunlara aykırı olduğunu iddia eden Feyzioğlu’nun Kamalak’a yönelik zulmünü 10.05.2012 ‘de ‘Zübeyde Kamalak’a başörtüsü engeli” başlığıyla duyurdu.

Kamalak’ın eşi, Danıştay’ın “Başı açık görev yaparlar” maddesini iptal ederek başörtüye serbestlik getirmesi sonrasınhda bir müvekkilini savunmak için Ankara Adliyesi 2. Aile Mahkemesi’ndeki duruşmaya başörtüsü ile girdi. Mahkeme Başkanı Hakim İlhan Kadıoğlu daha önce tutanak tutturarak başörtüsüyle duruşmaya aldığı Zübeyde Kamalak’ı başörtüsünden dolayı önce uyarıp sonra Danıştay kararını ve Barolar Birliği’nin genelgesini hiçe sayarak Kamalak’ı mahkeme salonundan dışarı çıkardı. Akit, 29.03.2013 ‘ye “İlkel kafa direniyor” manşetiyle bu haberi verdi.

Akit, 30.03.2013 tarihli, sürmanşetten verdiği ‘Hakim değil, militan’ başlıklı devam haberinde, Zübeyde Kamalak’ı Danıştay kararına rağmen duruşma salonundan dışarı atan Ankara 2. Aile Mahkemesi Hakimi İlhan Kadıoğlu’nun YARSAV üyesi olduğunu belgeledi.

Akit yazdı sorun çözüldü

Zübeyde Kamalak, başörtülü olduğu gerekçesiyle Ankara 11. Aile Mahkemesi Hakimi Mustafa Karadağ’ın hakaretine maruz kaldı. Akit yaşanan linci, 07.06.2013 tarihli sayısında yaşanan zulmü sürmanşetten “Örtülüye çifte linç” başlığıyla duyurdu.

Akit, ısrarlı yayınları sonrası duruşmalara sorunsuz girmeye başlayan Zübeyde Kamalak’ın bu durumunu, 14.06.2013 tarihli sayısında, “Kamalak bu sefer sorun yaşamadı” şeklinde haberleştirdi.

Ankara Barosu’nun; Zübeyde Kamalak’a yapılan hukuksuzluğu basına duyurmak isterken Gezi eylemlerine destek veren baro mensubu avukatların saldırısına uğrayan Kamalak ile oğlu hakkında açtığı disiplin soruşturmasını 12.08.2013’ta “Hukuk kılıflı zorbalık” başlığıyla manşetine taşıdı.

Kamalak ailesi için bedel ödedik

Akit, Kamalak’ı başörtülü olduğu gerekçesiyle duruşmaya almayan Hakim Mustafa Karadağ hakkında yayınladığı eleştirel haberlerinden dolayı para cezasına mahkum edildi. Kamalak’ı başörtülü olduğu gerekçesiyle duruşmaya almayarak din ve vicdan özgürlüğünü çiğneyen hakim Karadağ’ı eleştiren Akit’in sorumlu müdürü Zekeriya Say, 7 bin 80 TL ceza ödemeye mahkûm edildi. Akit bu mahkûmiyeti, 17.02.2017 tarihli sayısında ‘Zorbaya ‘zorba’ demek suç oldu” başlığıyla sürmanşetine taşıdı.