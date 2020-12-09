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Yerel Bunun adı vahşet! Yakarak öldürdüler
Yerel

Bunun adı vahşet! Yakarak öldürdüler

Konya'nın Karatay ilçesinde köpekler için hayvanseverler tarafından yapılan kulübenin yakılması sonucu, içerisinde bulunan 10 yavru köpekten 9'u telef oldu.

Yeniakit Publisher
2020-12-09 16:27:00 -
Bunun adı vahşet! Yakarak öldürdüler

Tatlıcak Mahallesi'ndeki boş bir arazide sokak köpeklerini beslemeye giden hayvansever Fadim Göbel, burada yeni doğum yapmış bir köpek için oluşturdukları kulübenin yakıldığını gördü. Göbel, yanan kulübeyi kontrol ettiğinde içerisinde barınan 10 yavru köpekten 9'unun yanarak can verdiğini tespit etti. Hayvansever kadın, yanmaktan kurtulan son yavru köpek ile annesini koruma altına aldı.

Olayın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Göbel, bölgede yaklaşık 10 yıldır başıboş sokak hayvanlarını gönüllü olarak beslediğini söyledi. Hayvanları beslemeye geldiğinde kulübenin yakıldığını fark ettiğini aktaran Göbel, "Yanan kulübe, anne köpek doğum yapacağı için kendisine ayarlanmıştı. Ben bunun kasten yapıldığını düşünüyorum. Çünkü içerisinde 10 yavrusu olan bir köpek kulübesinin yakılmasının insanlığa sığmayacağı kanaatindeyim." dedi. 

"Üzerini temizleyip bakım yaptık."

Konuşmasının sonunda Göbel "İçeride 9 yavru köpek yanarak can verdi. Geriye sadece bir yavru kaldı. Anne köpeğin sırtında da yanık izleri mevcut. Kurtulan yavrunun da üzeri küllenmiş vaziyetteydi. Üzerini temizleyip bakım yaptık." dedi. Hayvansever Göbel, yanmaktan sağ kurtulan yavru köpek ve annesi için yeni bir kulübe inşa edeceklerini belirtti.

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