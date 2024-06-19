Milliyet gazetesi yazarı Zafer Şahin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in normalleşme önerisini ele aldı. "Kayyum siyaseti"nin terk edilmesi gerektiğini savunan Özel'in sözlerine yer veren Şahin, Belediye Kanunu'nun 45 ve 46. maddelerini açıkladı. Kayyum uygulamasının yasal dayanağını aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"CHP lideri Özgür Özel’e göre “Normalleşme kayyum siyasetinin terk edilmesiyle” başlamalı!

CHP liderinin “Kayyum siyaseti” dediği şey aslında 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45 ve 46. maddeleri. Kanun diyor ki... Belediye başkanı veya başkan vekili ya da meclis üyesinin “terör veya terör örgütlerine yardım ve yataklık” suçları sebebiyle görevden uzaklaştırılması veya tutuklanması ya da kamu hizmetinden yasaklanması veya başkanlık sıfatı veya meclis üyeliğinin sona ermesi hallerinde 46. maddedeki makamlarca (İçişleri Bakanlığı/Valilikler) belediye başkanı veya başkan vekili ya da meclis üyesi görevlendirilir.

Yani Belediye Başkanı terör ve terör örgütüne yardım yataklıktan alındıysa Kayyum dışında bir seçenek yok.

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Dolayısıyla “Kayyum siyaseti” diye bir şey de yok. Kanun var. Belediye Başkanı terör dışında bir suçtan alınsaydı yerine belediye meclisinden bir isim seçilebilirdi. (2010 yılında Adana’da yolsuzluk iddiasıyla açığa alınan Aytaç Durak’ın yerine belediye meclisinden Zihni Aldırmaz’ın seçilmesi örneğinde olduğu gibi.)

Eğer siyasette normalleşme denilen şey terör örgütlerinin belediyelerde kadrolaşmasına, örgüte yardım , yataklık yapanların görmezden gelinmesine bağlıysa kalsın...

Bunun adı normalleşme değil başka bir şeydir. Böyle bir sürecin sonunda ortada normalleşmeyi konuşacak devlet de vatan da kalmaz."