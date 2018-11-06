0553 313 94 23
impression

Bunun adı evinizde 'akar' terörü

Gözle görünmeyen böcekler, akarları (mite) asla hafife almayın.

06 Kasım 2018 Salı 19:10
Bunun adı evinizde 'akar' terörü


Uygun şartlarda bir gram ev tozunda 10 binden fazla akar bulunur. Akarlardaki alerjenler, bu yaratıkların sindirim sistemlerinde bulunan ve dışkıları ile çevreye atılan birtakım enzimlerdir. Bir akar birkaç aylık ömründe kendi ağırlığının 200 katı kadar dışkı yapar. Akar dışkısındaki alerjenler, ısıya dayanıklı ve suda çözünen maddelerdir. İçlerindeki bu alerjenler zamanla kuruyup çok küçük taneciklere ayrışırlar. Halıda yürümek, koltuğa oturup kalkmak gibi hareketler sırasında bulundukları ortamlardan soluduğumuz havaya savrulurlar. Bu alerjenleri soluduğumuz havadan alırız.

Evlerin, giyeceklerin, ayakkabıların doğal konukları olan akarların pek çok türü var. Bunlara halk arasında ev tozu böcekleri, astım böcekleri gibi isimler veriliyor. İsimleri “deri yiyen” anlamına gelen 'Dermatofagoides'.

Ev akarları insan derisi, saç döküntüleri ve kepekle beslenirler.

Çıplak gözle kolayca seçilemezler ancak bir büyüteç veya mikroskopla görülebilirler. Gözleri yoktur, sekiz bacakları vardır. Ortalama ömürleri 3-4 aydır. Bir dişi akar, 300 yumurta bırakır. Çok soğuk, nemi az, aydınlık ve iyi havalandırılan yerler akarların çoğalabilmeleri için uygun değildir.

Ancak bağışıklık sistemi güçlü insanlar bu canlılara karşı dirençlidir.

Onun için bağışıklık sistemi zayıf kişilere immunoterapi yapılır.

Böylece hastalık belirtilerini tamamen ortadan kaldırabilir. İyilik hali tedavi bittikten sonra da devam eder. İlaçlara ait yan etkiler görülmez. Her gün ilaç kullanma zorunluluğu ortadan kalkar. Astım gelişimi önlenebilir.

 

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 19:10
  1. akar terörü
  2. mite

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fazlası dert, azı da bir o kadar..
    1. Fazlası dert, azı da bir o kadar..
    2. Aday olacakları iller belli oldu
    3. Süt ve süt ürünleri böbrek taşı..
    4. 5 partinin oy birliğiyle yeni komisyon..
    5. Bunun adı evinizde 'akar' terörü
    6. Gebelikte iyot çok önemli
    7. İstanbul'da Cumhuriyet savcısına..
    8. Laos'a Dışişleri Bakanı düzeyinde ilk..
    9. Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı..
    10. 'Adil Nafaka yasası seçimden sonraya..
    11. Cumhuriyet savcısının aracına kurşun..
    12. Koray Şener'i arkadaşları unutmadı
    13. Bütün hastalıkları önlemenin yolu...
    14. Doğallıktan gelen güzellik: Probiyotik
    15. Doğal ev yapımı bebek mendili
    16. Vali İzzettin Küçük, Bursalılara..
    17. Ana olmak bambaşka...
    18. Kahramanmaraş'ta 52 Afgan kaçak..
    19. Kemik erimesine karşı illa yoğurt
    20. ABD Karayılan'ın başına 5 milyon dolar..
    Aşiret lideri öldürüldü, PKK'yı bitirmeye and içtiler!
    Aşiret lideri öldürüldü, PKK'yı bitirmeye and içtiler!
    Artık geri sayıma geçildi... Türkiye sınıf atlayacak
    Artık geri sayıma geçildi... Türkiye sınıf atlayacak
    İhsan Şenocak'tan Bakanlığa 'Sıla' tepkisi!
    İhsan Şenocak'tan Bakanlığa 'Sıla' tepkisi!
    Müslüman karşıtlığı büyüyor! O ülke namaz kılmayı yasakladı
    Müslüman karşıtlığı büyüyor! O ülke namaz kılmayı yasakladı
    Gerici CHP'li Öztürk Yılmaz, "Ezan Türkçe okutulsun" dedi, cevabı aldı!
    Gerici CHP'li Öztürk Yılmaz, "Ezan Türkçe okutulsun" dedi, cevabı aldı!

    Günün Karikatürü

    4 Kasım 2018
    Selvi: Binali Yıldırım olmazsa o isim...
    Selvi: Binali Yıldırım olmazsa o isim...
    Sofuoğlu'ndan çarpıcı iddia! 'Erdoğan Suud'dan Mursi'yi isteyecek'
    Sofuoğlu'ndan çarpıcı iddia! 'Erdoğan Suud'dan Mursi'yi isteyecek'