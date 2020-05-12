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Gündem

“Bunun adı ‘Baroizm’dir”

Ankara Barosu'nun küstah açıklamaları üzerine Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral Akit'e konuştu.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 09:37:00 -
“Bunun adı ‘Baroizm’dir”

Oğuzhan Gültekin / Ankara

Ankara Barosu’nun Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a ve dinimize yönelik küstah açıklamasına tepkiler devam ediyor...

Akit’e konuşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, herkesi inanca saygıya davet ederek şu değerlendirmede bulundu: “Baronun açıklamasını en hafif ifade ile saygısızlık ve aymazlık olarak değerlendiriyorum. Dinde zorlama yoktur. Ama her inanca saygı da esastır. Bu meslek örgütünün yaptığı din düşmanlığıdır ki; devlet bu duruma ‘din ve vicdan hürriyeti’ adına müdahale etmek zorundadır. Bu ‘Bizantinist’ bir tasarruf bile değildir; zorlama bir ifade olacak ama bu kelimenin tam anlamıyla dinde ‘Baroizm’dir. İnanca saygı, inancın esas bütünlüğüne saygıdır.

İslam, zerresinden taviz verilmez kamil bir bütünün adıdır.


Yeni Akit Gazetesi
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