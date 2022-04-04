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Gündem Bunun adı alçaklık! O ilde sokaklara yüzlerce çuval soğan atıldı
Gündem

Bunun adı alçaklık! O ilde sokaklara yüzlerce çuval soğan atıldı

Geçtiğimiz günlerde Çorum'da ortaya çıkan görüntülerin ardından bugün de Ankara'nın bir ilçesinde, yol kenarına bırakılmış çuvallar dolusu soğan görüldü.

Yeniakit Publisher
2022-04-04 21:55:00 -
Bunun adı alçaklık! O ilde sokaklara yüzlerce çuval soğan atıldı

Meyve ve sebze satıcıları, özellikle son dönemlerde 'satış fiyatlarının artması' amacıyla mallarını israf etmeye başladı.

İki gün önce Çorum'un Alaca ilçesinde karayolu kenarına dökülmüş tonlarca soğan bulunurken, benzer bir olay da Ankara'da yaşandı.

Altındağ ilçesine bağlı Kavaklı Mahallesi'ne, bir iş yeri tarafından çuvallar içerisinde yüzlerce soğan bırakıldı. Çuvalları gören muhtar, durumu hemen zabıta ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Başkent’te yol kenarına atılmış yüzlerce çuval soğan bulundu

Olay yerine gelen ekipler, iş yeri sahibine çevreyi kirlettiği gerekçesiyle tutanak tutarken, mahalleli dükkanın ruhsatsız olduğunu iddia etti.

 

 

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