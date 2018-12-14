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Bunu yaptırmayan yandı! 2 bin 500 TL cezası var

Çevre Kanunun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylece aracında standartlara aykırı emisyon tespit edilene 2 bin 250 TL ceza kesilecek.

14 Aralık 2018 Cuma 19:42
Bunu yaptırmayan yandı! 2 bin 500 TL cezası var

Edirne'nin Keşan ilçesi Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mahmut Demirkan, Çevre Kanunun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini hatırlattı.

Mahmut Demirkan, egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan motorlu taşıt sahiplerine bin 250 TL, aracın yönetmeliklerle belirlenen standartlara aykırı emisyona sebep olması durumunda motorlu taşıt sahibine 2 bin 500 TL ceza uygulanacağını kaydetti.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi

Mahmut Demirkan, "Çevrenin korunması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve giderilmesi için uyulması zorunlu standartlar ile vergi, harç, katılma payı, yenilenebilir enerji kaynaklarının ve temiz teknolojilerin teşviki, geri kazanım katılım payı, plastik poşet ve plastik ambalaj kullanımının azaltılması, depozito uygulaması, emisyon ücreti, kirletme bedeli ve kirliliğin önlenmesine yönelik teminat alınması ve karbon ticareti gibi piyasaya dayalı mekanizmalar ile ekonomik araçlar ve teşvikler kullanılır. Bu hususlarla ilgili esaslar ilgili bakanlık tarafından belirleniyor. Çevre Kanunun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Burada motorlu taşıt sahiplerini yakından ilgilendiren bir konu var. Değişiklikle beraber, egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan motorlu taşıt sahiplerine bin 250 TL, aynı aracın yönetmeliklerle belirlenen standartlara aykırı emisyona sebep olması durumunda 2 bin 500 TL ceza uygulanacak. Aracın imalatında bulunan egzoz gazı emisyon kontrol sistemi olan katalitik konvertör, katalizör, dizel partikül filtresi olmadan kullanılan araç sahibi bin 250 TL ceza ile karşı karşıya kalacak" şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 19:42
  1. Keşan İlçesi
  2. Ekonomi
  3. Edirne
  4. Araç

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  • zalim polis sedatzalim polis sedat37 dk önce
    bundan sonra sanayi girislerine duracam, motoru bozulmus sanayiye tamirine, gelen duman cikartan arabalara full check. ...saka saka.
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