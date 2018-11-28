Bunu yapanın maaşı, yüzde 10 artacak! Sadece bir dilekçe ile...

Milyonlarca çalışan en çok merak ettiği konuların başında emekli maaşlarının nasıl belirlendiği ve emekli olduklarında ne kadar maaş alacakları geliyor. Yasaya göre SGK çalışanların emeklilik maaşını son 7 yıllık (2520 gün) hizmet süresini dikkate alarak bağlıyor. Son 7 yıl kuralı sadece SSK’lı çalışanları değil, tüm çalışanları ilgilendiriyor.

2008 sonrasında değişiklik yapıldı

Öte yandan 1 Ekim 2008 tarihinden sonra sonra bu kuralda değişiklik oldu. Buna göre, 1 Ekim 2008 sonrasında ilk kez sigortalı olanlar için son yedi yıl sigorta primleri değil, çalışma hayatının tümünde ödenen sigorta primlerine bakılarak en fazla hangi statüye göre prim ödenmiş ise o statüye göre emeklilik şartları belirleniyor.

Bir dilekçe vererek yüzde 10 zam alınabiliyor

Ancak emekli olmak için SGK'ya dilekçe verecekler, maaşlarını dilekçede yapacakları bir işaretleme ile yükseltebilirler.

Konu ile ilgili açıklama yapan SGK Uzmanı Mali Müşavir Fatih Özdemir, bir çok vatandaşın SGK'ya verdikleri emeklilik dilekçelerinde bakmakla yükümlü oldukları kişilerin işaretlenmesi gerektiğini bilmediği için her ay yüzde 5 ila 10 arasında bir emekli maaşı artışından mahrum kaldığını belirtti. SGK Uzmanı Özdemir, yasaya göre emekli olacak kişilerin bakmakla yükümlü olduğu (eşiniz, çocuklarınız, ana-babanız) kişi sayısını dilekçede belirterek taban aylık bağlama oranı en az yüzde 35'ten yüzde 40'a çıkartabileceğini böylelikle maaşlarında artış olacağını söyledi. Özdemir, bakmakla yükümlü olunan kişilerin sayısı arttıkça yüzde %5'lik rakamın yüzde 10'lara kadar çıkabileceği bilgisini verdi.

Öte yandan SGK Uzmanı Özdemir, "emekli olmuş ancak bu durumu dilekçelerinde belirtmemiş olan kişiler SGK'ya verecekleri yeni dilekçe ile maaşlarının düzeltilmesini talep edebilirler" dedi.

(Haber7)