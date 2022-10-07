Bunu yapanın Allah cezasını versin! 2 aylık bebek bakın ne halde bulundu
Gaziantep'ten son gelen haber kan dondurdu. Şahinbey ilçesinde bir evde 2 aylık bebek bıçaklanmış halde ölü, annesi ise yanında baygın halde bulundu.
Gaziantep'te bir evde 2 aylık bebek bıçakla öldürülmüş halde, annesi ise yanında baygın bulundu.
Vatandaşların ihbarı üzerine polis, Şahinbey ilçesi Yeşilevler Mahallesinde bulunan bir eve geldi. Evde 2 aylık erkek bebek bıçaklanmış halde ölü bulundu.
Bebeğin baygın ve bitkin halde bulunan ve psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen annesi hastaneye kaldırılırken, polis olay yerinde inceleme yapıyor.