Bunu yapan yandı! İlk cezayı o yedi

Sosyal medya üzerinde yayılan otomobille yolu kapatarak drift yapılan görüntüler üzerine polis tarafından soruşturma açıldı. Polis Eyüpsultan'ın Mareşal Fezvi Çakmak caddesi üzerinde meydana gelen olayı Şenol A. adlı kişinin yaptığını tespit etti. Yapılan çalışmada bir asker uğurlaması sırasında çekildiği anlaşılan görüntülerde Şenol A.'nın askere giden iki kişinin çevresinde drift yaptığı belirlendi.

Polis gözaltına aldı 5 bin 10 lira ceza kesildi

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sürücü Şenol A. polis tarafından gözaltına alındı. Trafik ceza kanununda yapılan değişiklikler sonucu sürücü Şenol A.'ya 5 bin 10 lira para ceza kesildi. Yeni Trafik Kanunu'nun ilk cezası ilk kez Şenol A.'ya uygulandı. Daha önceki ceza miktarının 235 lira olduğu öğrenildi.

Otomobiline ve ehliyetine 60 gün süre ile el kondu

Sürücü Şenol A.'nın otomobiline de 60 gün süreyle el kondu. Ayrıca ehliyetine de el konan Şenol A.'nın akıl sağlığının yerinde olduğunu kanıtlamasının ardından 60 gün sonra ehliyetini geri alabileceği belirtildi.

Sürücü "pişmanım bir daha yapmayacağım"



Gayrettepe'de bulunan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde işlemlerinin ardından adli işlem yapılması için Alibeyköy polis merkezine gönderilen şüpheli Şenol A. "Yaptığımdan çok pişmanım. Bir daha yapmayacağım." dedi.