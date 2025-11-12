Bunu yapan operatöre daha az para ödüyor

2025 yılı, GSM operatörleri için tam anlamıyla “abone kapma yılı” oldu. Uzun süredir aynı operatörde kalan kullanıcılar, artan mobil iletişim ücretleri ve cazip kampanyalar nedeniyle farklı operatörlere geçmeye başladı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) verilerine göre, 2025’in ikinci çeyreğinde mobil numara taşıma işlemleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 108 artarak 5 milyona dayandı. Yılın ilk çeyreğinde 3.3 milyon olan taşıma sayısı, ikinci çeyrekte 4 milyon 958 bin 583’e ulaştı.

Türkiye genelinde 94.3 milyon mobil abone bulunurken, numara taşıma hizmetinin başladığı günden bu yana toplamda 197 milyon 989 bin 738 hattın taşındığı bildirildi. Bu hatların 195 milyonu cep telefonu, 2,8 milyonu sabit hat kullanıcılarına ait.

Son yıllara bakıldığında tablo dikkat çekici:

2023’te 10,2 milyon

2024’te 12,6 milyon

2025’in ilk yarısında ise sadece altı ayda 8 milyonu aşan işlem gerçekleşti.

Uzmanlara göre bu artışın temel nedeni, operatörlerin yeni müşterilere sunduğu düşük fiyatlı tarifeler.

Bir operatör, 20 GB’lık paketi yeni aboneye 195 TL’den sunarken, yıllardır aynı operatörde kalan müşteriye aynı paketi 625 TL’ye faturalandırıyor. Benzer durum diğer operatörlerde de görülüyor; yeni kullanıcıya indirim, eski kullanıcıya zamlı tarife uygulanıyor.

Tüketici Birliği Federasyonu Başkanı Mehmet Bülent Deniz, bu durumu şöyle değerlendiriyor:

“Artık kullanıcılar hizmet kalitesinden çok faturaya bakıyor. Daha uygun fiyat için operatör değiştiriyorlar. Operatörlerin sadık müşterileri cezalandıran bu politikası, kendi aleyhlerine dönüyor.”

Tüketici temsilcileri, operatörler arasındaki fiyat farklarının rekabeti körüklediğini, ancak bu durumun mevcut abonelerde ciddi memnuniyetsizlik yarattığını vurguluyor.