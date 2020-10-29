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Dünya Bunu yapan baba infiale neden oldu! Çıplak bir şekilde ayaklarından tavana astı, hortumla dövdü
Dünya

Bunu yapan baba infiale neden oldu! Çıplak bir şekilde ayaklarından tavana astı, hortumla dövdü

Çin'de bir baba, küçük yaştaki oğlunu ayaklarından kapıya asıp üzerini soyduktan sonra hortumla dövdü. Çocuğun çığlıkları yürek dağladı. Çocuğuna bunu yapan Uygurlara ne yapmaz yorumları yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-10-29 16:42:00 -

Çin yüzbinlerce Uygur çocuğunu anne ve babalarından koparıp kamplarda asimilasyona ve işkenceye aldı. Uygur Türklerine yapılan zulme tüm dünya tepki gösterirken, Çin'den tüyleri diken diken eden bir görüntü geldi.

Görüntülerde Çinli bir baba, ayaklarından kapıya asıp üzerini soyduğu küçük oğlunu hortumla dövüyor. Vicdansız baba her hortumu vuruşunda küçük çocuğun çığlıkları tüyleri diken diken ediyor. Görüntüler sosyal medyada infiale neden oldu.

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