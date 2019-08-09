0553 313 94 23

“Bunu söyleyen komutanın TSK'dan değil emekli, ihraç edilmesi lazım! İbret-i alem olması için apoletlerinin sökülmesi gerekir!”

Ağustos’un sonunda emekli olacak Müşterek Özel Görev Komutanı Tuğgeneral Erdal Şener, ülke yönetimi hakkında skandal ifadeler kullandı, Esed’le görüşülmesi gerektiğini söyledi ve ABD ile Türkiye’nin anlaşmasının, TSK’nın elini bağladığını savundu. Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Karahasanoğlu, Şener’e sert tepki gösterdi.

09 Ağustos 2019 Cuma 12:51
“Bunu söyleyen komutanın TSK'dan değil emekli, ihraç edilmesi lazım! İbret-i alem olması için apoletlerinin sökülmesi gerekir!”

 yeniakit.com.tr Akit TV Haber Koordinatörü Muharrem Coşkun’un sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlara gelen Manşetlerin Dili’nde, gündemdeki çarpıcı konular masaya yatırıldı. Son dönemde ABD’nin sözcülüğünü yapmayı kendine görev edinen Cumhuriyet’in, bir komutanla yaptığı ve işin sonunda Esed’le anlaşılmasını istediği haberin de konuşulduğu programda, Karahasanoğlu çarpıcı ifadeler kullandı.

Komutan Türkiye’ye yüklendi, siyasete girip Esed’le anlaşma istedi!

Geçen hafta YAŞ’ta emekli olmasına karar verilen Müşterek Özel Görev Komutanı Tuğgeneral Erdal Şener, ABD ile uzlaşılan güvenli bölgeye ilişkin Cumhuriyet paçavrasına röportaj verdi. “TSK harekatı engellendi” diyen Şener, “Ortak harekat ve devriyeden bahsediliyor. Ben Münbiç’te Amerikalılarla devriye yaptım. Bir gün Münbiç’e girmedik. Dostlar alışverişte görsün. 30-40 km derinlik tamamen hayal” dedi. Aynı zamanda Türkiye’nin dış politikasını eleştirip hükümet yetkilileri hakkında hadsiz ifadeler kullanan Şener, çıkış yolunun yüz binlerce sivilin katili Esed ile görüşmek olduğunu savundu.

Karahasanoğlu’ndan çok sert tepki!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Erdal Şener’in skandal sözlerine çok sert tepki gösterdi. Münbiç’te devriye yapıldığı haberlerine rağmen, söz konusu komutanın “Münbiç’e girmedim” diyerek kendi suçunu itiraf ettiğini vurgulayan Karahasanoğlu, siyasete de girerek hükümet yetkilileri hakkında akılalmaz sözler sarf eden Şener için, “İbret-i alem için apoletlerinin sökülmesi gerekir.” dedi. Programın ilgili bölümü şu şekilde:

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 12:51
  1. Akit TV Haber Koordinatörü Muharrem Coşkun
  2. Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu
  3. Manşetlerin Dili
  4. ABD
  5. Cumhuriyet
  6. Esed
  7. YAŞ
  8. Müşterek Özel Görev Komutanı Tuğgeneral Erdal Şener

YORUM YAZ

  • GerçekGerçek38 dk önce
    Müslümanlar a yine diyorum bu ülke için ölen biziz sefasini süren İslam düşmanları bırakın yıkılsın hepsi kaçar gider hiç olmazsa kurtuluruz bunlardan.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

İYİ Parti'yi karıştıran "Meral Akşener'den FETÖ sistemi" iddiası
  1. İYİ Parti'yi karıştıran "Meral..
  2. Gezici sanatçılar ıslıklarken, Fransız..
  3. Büyükkılıç’ın videosu 192 bin kişi..
  4. Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere..
  5. Defolu çorapla dudak uçuklatan vurgun!
  6. Kıbrıs'ta kritik görüşme sona erdi
  7. HDP Sözcüsü Günay Kubilay:
  8. Futbol: TFF 1. Lig
  9. Kadın girişimci ’şalvar turizmi’ için..
  10. Çaldıran’a yapılacak 5 spor tesisi..
  11. Denizli'deki deprem
  12. Abdurrahim Albayrak, Falcao için..
  13. Migros ve Trendyol’dan iş birliği
  14. "Umarım avantajlarımızı..
  15. Kurban pazarında hareketlilik arttı,..
  16. Akıncı ve Anastasiadis’in görüşmesi..
  17. Badem çorbası | Sütlü tadıyla bol..
  18. Kurban Bayramı öncesinde gıda..
  19. Şehitler kabirleri başında dualarla..
  20. Kamudan ihraç edilen 6 kişiye FETÖ..
  21. İzinsiz bindiği motosiklet ile yedek..
  22. Sıcak hava dalgaları Büyük Set..
  23. "Rize-Artvin Havalimanı projesinin..
  24. Bayram tatlılarına ham ballı tavsiye
  25. Mecliste borçlanma tartışması
  26. Kıbrıslı liderlerin görüşmesi sona..
  27. Balkonda uyuşturucu satışına suçüstü..
  28. Süper Lig’de ilk haftanın hakemleri..
  29. Malatya’da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
  30. (Özel) Kendi kurduğu firmada işçi gibi..
Cemal Kaşıkçı'yı katleden Prens Selman rahat durmuyor!
Cemal Kaşıkçı'yı katleden Prens Selman rahat durmuyor!
Partizan taraftarından alçaklık: Sultan Murat'ı hançerleyen Obiliç için paçavra açtılar!
Partizan taraftarından alçaklık: Sultan Murat'ı hançerleyen Obiliç için paçavra açtılar!
Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!
İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!
Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı

Günün Karikatürü

09 Ağustos 2019
Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!
Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!
Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!