“Bunu söyleyen komutanın TSK'dan değil emekli, ihraç edilmesi lazım! İbret-i alem olması için apoletlerinin sökülmesi gerekir!”

yeniakit.com.tr Akit TV Haber Koordinatörü Muharrem Coşkun’un sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlara gelen Manşetlerin Dili’nde, gündemdeki çarpıcı konular masaya yatırıldı. Son dönemde ABD’nin sözcülüğünü yapmayı kendine görev edinen Cumhuriyet’in, bir komutanla yaptığı ve işin sonunda Esed’le anlaşılmasını istediği haberin de konuşulduğu programda, Karahasanoğlu çarpıcı ifadeler kullandı.

Komutan Türkiye’ye yüklendi, siyasete girip Esed’le anlaşma istedi!

Geçen hafta YAŞ’ta emekli olmasına karar verilen Müşterek Özel Görev Komutanı Tuğgeneral Erdal Şener, ABD ile uzlaşılan güvenli bölgeye ilişkin Cumhuriyet paçavrasına röportaj verdi. “TSK harekatı engellendi” diyen Şener, “Ortak harekat ve devriyeden bahsediliyor. Ben Münbiç’te Amerikalılarla devriye yaptım. Bir gün Münbiç’e girmedik. Dostlar alışverişte görsün. 30-40 km derinlik tamamen hayal” dedi. Aynı zamanda Türkiye’nin dış politikasını eleştirip hükümet yetkilileri hakkında hadsiz ifadeler kullanan Şener, çıkış yolunun yüz binlerce sivilin katili Esed ile görüşmek olduğunu savundu.

Karahasanoğlu’ndan çok sert tepki!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Erdal Şener’in skandal sözlerine çok sert tepki gösterdi. Münbiç’te devriye yapıldığı haberlerine rağmen, söz konusu komutanın “Münbiç’e girmedim” diyerek kendi suçunu itiraf ettiğini vurgulayan Karahasanoğlu, siyasete de girerek hükümet yetkilileri hakkında akılalmaz sözler sarf eden Şener için, “İbret-i alem için apoletlerinin sökülmesi gerekir.” dedi. Programın ilgili bölümü şu şekilde: