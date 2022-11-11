Bunu okuyan Nagehan Alçı, deliye dönecek! Sinirden, gidip Rasim'i tokatlayabilir

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, İTO seçimleri bitmeden "AK Parti büyük hezimet yaşıyor, Şekip Avdagiç büyük fark yiyor" paylaşımı yaptı. Sonra tam tersi çıktı. Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan ise Alçı'nın son dönemdeki duruş değişikliğini hatırlatıp "Acaba Nagehan Alçı AK Parti ajanı mı?" diye sordu.

Gazeteci Nagehan Alçı, hafta sonu yapılan İTO seçim sonuçları için önce, "İstanbul Ticaret Odası'nda zafer CHP'nin ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun diyebiliriz. Buradan dönüş imkansız. Arada çok büyük fark var. CHP örgütü resmen sandıkları patlattı. İTO'da Şekib Avdagiç yönetimi yani AK Parti büyük bir hezimet yaşıyor" paylaşımı yaptı. Sandıktan Nagehan Alçı'nın yazdığının tam tersi çıkınca özür diledi. Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan da bunun üzerine medyada yeni bir kavganın fitilini ateşledi.

İşte Ahmet Hakan'ın o yazısı:

Durup dururken hezimeti yaşattı

"Nagehan, İTO seçimleriyle ilgili Twitter’da paylaşım yapmış.

“Seçimi CHP kazandı. AK Parti büyük hezimet yaşadı. CHP sandıkları patlattı. Kemal Kılıçdaroğlu kazandı. AK Parti çöktü” falan türü ifadeler.

Beş dakika sonra yazdıklarının tümünün baştan sona yalan olduğu ortaya çıktı.

İTO’da yaşanan tam tersiydi.

Hezimeti yaşayan AK Parti değil, CHP idi.

Sandıkları patlatan CHP değil, AK Parti idi.

Bu saçmalığı AK Parti ajanı olduğu için mi yaptı?

Minicik bir komplo teorim var:

Acaba Nagehan, bu saçmalığı...

Sanılanın aksine...

CHP’ye yaranmak için değil de AK Parti’nin gizli ajanı olduğu için yapmış olabilir mi?

Durup dururken yaptığı yalan paylaşımla CHP’nin İTO’da yaşadığı hezimete dikkat çekmiş oldu ya...

O açıdan dedim."