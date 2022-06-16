Bunu kimse bilmiyordu: Tam 135 bin Müslüman esaret altında!

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Myanmarlı yetkililerin, son 10 yılda 135 binden fazla Arakanlı Müslüman (Rohingya) ve Kaman Müslümanını keyfi ve süresiz olarak alıkoyduğunu bildirdi.

Merkezi New York'ta bulunan HRW, "Özgürlük Diye Bir şey Yok: Rohingyaların Myanmar'ın Arakan eyaletindeki 10 yıllık alıkonuluşu" başlıklı rapor yayımladı.

Raporda Myanmarlı yetkililerin, son 10 yılda 135 binin üzerinde Rohingya ve Kaman Müslümanını keyfi ve süresiz olarak alıkoyduğu ifade edildi.

Arakanlı Müslümanlar ve 2012'den bu yana görevli insani yardım çalışanları ile görüşülerek hazırlanan rapor, yetkililerin Temmuz 2012'de başlattıkları etnik temizlik girişiminden nasıl menfaat sağladığını ortaya koydu.

Raporda, etnik temizlik girişiminin, büyük çoğunluğu Budist olan ülkenin günlük hayatından uzun süredir uzaklaştırmak istenenlerin tecridi ve sınırlandırılmasında kullanıldığına işaret edildi.

Kişisel beyan, fotoğraf ve videolarla hazırlanan rapor, Myanmarlı yetkililerin insanlığa karşı ırkçılık, işkence, hapsetme suçlarını gözler önüne seriyor.

Raporda, insanlığa karşı suçların, Arakanlı Müslümanları özgürlüklerinden mahrum bıraktığı ve hayatları ile geçim kaynaklarını tehdit ettiği vurgulandı.

Arakanlı Müslümanlara yönelik baskı, ülkede Müslüman karşıtlığını alevlendirdi

HRW'nin raporunda, Arakanlı Müslümanların yerlerinden edilmesiyle sonuçlanan 2012'deki şiddet olaylarının, Myanmar'ın demokratik sivil yönetime geçişi başlangıcıyla aynı zamana denk geldiği anımsatıldı.

Artan baskının ülke çapında Müslüman karşıtlığını alevlendirdiğine dikkat çekilen raporda, bu durumun ordunun 2016 ve 2017'deki zulmüne zemin hazırladığı belirtildi.

Raporda, insanlığa karşı 2012'den bu yana işlenen suçlarla ilgili adalet sağlanamadığına işaret edildi.

Yabancı hükümetlere çağrıda bulunulan raporda, Myanmar'daki şiddet ile ırkçılığın sorumlularının sorumlu tutulmasını istemek yerine yaptırımları kaldırmaları ve ülkenin siyasi - ekonomik açılımı için kendilerini konumlandırmaya başlamaları istendi.

Şubat 2021'de darbeyle yönetime gelen ordunun ülke çapında acımasız baskılar uyguladığı anımsatılan raporda, bunların Arakan'da uzun süredir kullanılan taktikler olduğu vurgulandı.

Raporda, darbenin ardından yeni bir hareket kısıtlamasıyla karşılaşıldığı ve Arakanlı Müslümanların kamplarına götürülen yardımların tıkandığı ifade edildi.

HRW'nin Asya araştırmacılarından Shayna Bauchner, yaptığı açıklamada, Myanmar cuntasının Arakanlı Müslümanlara yönelik baskısının, ordunun 10 yıldır süren etnik temizlik ve ırkçılık sisteminin sonuçlarıyla yüzleşmemesinin öngörülebilir sonucu olduğunu söyledi.

Bauchner, Myanmarlı yetkililerin suçlarından sorumlu tutulmaları ve suiistimallerinin mağdurlarına adalet sağlanması için tüm yolların izlenmesi çağrısında bulundu.

10 yılın 135 bin Arakanlı Müslümanın kamplarda alıkonulması için vahim bir kilometre taşı olduğunu belirten Bauchner, Bu hikayeleri ve fotoğrafların, "ırkçılık ve işkencenin insani bedelini" hükümetlere hatırlatmanın bir yolu olarak paylaşıldığını ifade etti.