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Medya Bunu kimse beklemiyordu! Kuruluş Osman dizisinde sürpriz gelişme
Medya

Bunu kimse beklemiyordu! Kuruluş Osman dizisinde sürpriz gelişme

Reyting rekorlarını yerle bir eden Kuruluş Osman dizisinde beklenmedik bir gelişme meydana gelecek. Bala Hatun, Osman Bey’le evliliğe hazırlamaya çalıştığı Targun Hatun’la kılıçların çekildiği bir yüzleşme yaşıyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-08 13:23:00 -
Bunu kimse beklemiyordu! Kuruluş Osman dizisinde sürpriz gelişme

Çarşamba akşamlarının sevilen dizilerinden Kuruluş Osman, 37. yeni bölümü ile 9 Aralık akşamı atv ekranında izleyicilerle buluşacak.

Geride bıraktığımız bölümüyle tüm kategorilerde birincilik elde eden Kuruluş Osman bu hafta yine tüm kategorilerde birincilik elde edebilecek mi?

Burak Özçivit’in başrolünde yer aldığı, ikinci sezonu birçok oyuncunun katılması ile değişen, hikayesi de farklılaşan dizinin yeni bölümünde önemli gelişmeler yaşanacak. Peki neler izleyeceksiniz? Kuruluş Osman dizisinin 37. bölüm fragmanını ve dizide yaşanacakların detayını haberimizde bulabilirsiniz.

Nikola kendisini Yavlak Arslan’ın düzenlediği toplantıda beklerken, yoluna tuzak kuran Flatyos’un da yokluğundan faydalanarak Kulucahisar Kalesi’ni yeniden eline geçiren ve Kayı bayrağını surlara diken Osman Bey, bu başarısıyla Savcı Bey ve Dündar Bey’i telaşa sürüklüyor.

Osman Bey’in Kayı Obası’nı ateşe attığını iddia eden Savcı Bey kardeşi ile yollarını ayırırken; Yavlak Arslan, Cerkutay’ın Osman Bey’in eline geçtiğini öğrenince kurduğu tuzağın kendisini vuracağını anlayarak harekete geçiyor.

Bala Hatun, Targun Hatun’la kılıçların çekildiği bir yüzleşme yaşıyor

Bala Hatun, Osman Bey’le evliliğe hazırlamaya çalıştığı Targun Hatun’la kılıçların çekildiği bir yüzleşme yaşıyor. Kulucahisar’ı kaybeden Nikola’nın hamlesi ne olacak? Osman Bey, Targun Hatun babasını kurtarabilecek mi? Bala Hatun, Targun Hatun’la ilgili gerçeği öğrenecek mi?

Ertuğrul Bey, vasiyetini açıklayacak mı? Yavlak Arslan; Geyhatu’nun gerçekleri öğrenmemesi için nasıl bir hamle yapacak? Savcı Bey, beylik yarışında Osman Bey’i önüne geçmek için ne yapacak? Hazal Hatun, Dündar Bey’in beylik hayalini canlandırabilecek mi?

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ’a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay’ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği ‘Kuruluş Osman’, ATV ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.

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