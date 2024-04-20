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Bunu duyunca kabuksuz yemeyeceksiniz! O dertlere deva... Dertler bitecek!

Yeniakit Publisher
2024-04-20 21:29:00 - 2024-04-21 11:36:55
Bunu duyunca kabuksuz yemeyeceksiniz! O dertlere deva... Dertler bitecek!

Domates, sofralarımızın vazgeçilmezlerinden biridir. Sebzelerin starı görülen domatesin faydalarını sadece içerisindeki etli kısmıyla sınırlamak yerine, onun besleyici kabuğunu da değerlendirebilirsiniz. İşte domates kabuğuyla sağlıklı yaşamanın yolları.

Doğal antioksidan

Domates kabukları, likopen gibi güçlü antioksidanlarla doludur. Antioksidanlar, yaşlanma belirtilerini azaltmaya ve cildinizi korumaya yardımcı olabilir. Örneğin, ev yapımı bir yüz maskesi yaparak cildinizin parlak ve canlı kalmasını sağlayabilirsiniz.

Kalp dostu

Kalbinizi korumak için her gün biraz domates kabuğu ekleyerek lif ve potasyum alımınızı artırabilirsiniz.
Kalp dostu smoothie'lerde veya salatalarda domates kabuğu kullanarak bu sağlıklı alışkanlığı yaşam tarzınıza ekleyebilirsiniz.

Göz sağlığı için etkili
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Göz sağlığınız için lutein ve zeaksantin içeren domates kabuğunu sık sık tüketin.
Özellikle, sabah kahvaltınızda bir smoothie içerisine ekleyerek güne başlayabilirsiniz.

Cilde iyi geliyor

Domates kabuğundaki C vitamini ve beta-karoten, cilt bakım rutininizin vazgeçilmezi olabilir.

Ev yapımı maske veya cilt toniği hazırlayarak cildinizdeki değişiklikleri gözlemleyebilirsiniz.

Yüksek lif içeriği

Domates kabuğunun düşük kalorili ve yüksek lif içeriğiyle kilo kontrolüne yardımcı olabileceğini unutmayın.
Spor salonu seanslarınıza veya evdeki egzersiz rutininize enerji katmak için bir smoothie hazırlayabilirsiniz.

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