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Siyaset Bunu duyan Akşener, fenalık geçirecek! Meral bacı resmen apışıp kalacak
Siyaset

Bunu duyan Akşener, fenalık geçirecek! Meral bacı resmen apışıp kalacak

İYİ Parti Afyonkarahisar İl Gençlik Kolları eski Başkanı Gökhan Toker ve beraberindeki iki kişi AK Parti’ye geçti.

Yeniakit Publisher
2022-11-19 11:03:00 -
Bunu duyan Akşener, fenalık geçirecek! Meral bacı resmen apışıp kalacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İYİ Parti’ye yaptığı “Temenni ederiz bir dönüşüm yaparak gerek bu masayı terk etmek gerekse milli ve yerli duruş sergilemek üzere konumunu yeniden gözden geçirir” çağrısının ardından İYİ Parti Afyonkarahisar İl Gençlik Kolları eski Başkanı Gökhan Toker ve bir yardımcısı partisinden istifa ederek AK Parti’ye katıldı.

Gençlik kolları üyelerinin tamamının istifa edeceği belirtilen AK Parti İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, AK Parti Milletvekili Ali Özkaya, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ethem Karahan ve AK Parti Merkez ilçe başkanı Ziya Coşkun Karadeniz taktı.

 

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