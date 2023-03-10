Bunu da yaptın ya Ahmet Taşgetiren! Yazıklar olsun sana

HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, zehir zemberek sözlerle terk ettiği 6'lı masaya geri dönen Meral Akşener'e mektup yazarak ittifak isteğini iletmişti. Demirtaş, "HDP destek verirse kazanacaksınız" diyerek İP'li Akşener'i küçülten ifadeler kullanmıştı.

Söz konusu mektubu köşesine taşıyan Karar yazarı Ahmet Taşgetiren, utanmadan yine Demirtaş güzellemesi yaptı. "Demirtaş'ın zihin dünyasının acayip çalıştığını" iddia eden Taşgetiren, özetle şunları kaydetti:

"(...) Malum Selahattin Demirtaş diye bir adam var. Halen Edirne Cezaevinde. Oradan siyasete katkıda bulunmaya çalışıyor. Ve anlaşılan, cezaevinde insanın zihin dünyası acayip çalışıyor ki, oradan acayip analizler yapıyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bir mektup yazmış Meral Hanım’a. Malum, HDP Millet İttifakı’nın adayını destekleme eğiliminde. Ama orada da İyi Parti’nin rezervi var. En son Habertürk’teki programda Meral Hanım, “Kılıçdaroğlu görüşüyorsa görüşsün lakin HDP masaya gelmesin” gibi bir yaklaşım sergiledi. Zaten öteden beri de “Kürt vatandaşların oylarını alalım lakin HDP’ye kurumsal olarak mesafeli duralım” politikası izleniyor.

Demirtaş tam da “HDP oyları olsun lakin HDP olmasın” yaklaşımını sorguluyor. Mektuba, “….bu mektubu HDP seçmeni kimliğimle kaleme alıyorum” diye başlamış. Sonra da Şunları yazmış:

‘Hayır, biz de HDP seçmeninin oyuna ve desteğine talibiz lakin HDP’yi kurumsal olarak muhatap almaya karşıyız’ diyorsanız hemen belirtmeliyim ki, tıpkı diğer partilerin seçmenlerinin yaptığı gibi ben de siyasi haklarımı koruma görevi ve sorumluluğunu HDP’ye vermiş bulunuyorum.

Dolayısıyla çok güvendiğim HDP yönetiminin kararı hangi yönde olursa benim de oy tercihim aynı yönde olacak, doğal olarak.

Partimiz HDP, aynen İYİ Parti gibi meşruiyetini halktan almıştır. Üstelik, halk HDP’ye partinizden daha fazla ilgi göstererek HDP’yi Türkiye’nin üçüncü partisi yapmıştır. Zaten Meclis sıralarında HDP ile yan yana olup komisyonlarda da aynı masada oturuyorsunuz. Ayrıca zaman zaman Meclisimizi, HDP Milletvekili Sayın Nimetullah Erdoğmuş yönettiğinden, Meclis’teki varlığımızı da biliyorsunuzdur.”

Kendimi İyi Parti yöneticilerinin yerine koyuyorum ve “Hadi cevap ver bakalım” diyorum.

(...) Dilerdim ki, sayın Akşener bu açık mektuba açık açık cevap versin. Dilerdim ki otursun konuşsunlar. (...)"