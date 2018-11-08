Bunu da yaptılar! Görenler ayırt edemedi

Çin'de düzenlenen Dünya İnternet Konferansı'nda bir ilk yaşandı. Xinhua News kanalının haber sunucusu Zhang Zhao'ya benzetilen robot spiker kendisini tanıtarak açılış konuşması yaptı.

Çin'in ilk robot haber sunucusu Dünya İnternet Konferansı'nda bir konuşma yaptı. Xinhua News kanalının İngilizce servisinde haberler bundan sonra insana tıpatıp benzeyen bir robot tarafından sunulacak.

Robotlar gün geçtikçe hayatımızın her alanında kendini göstermeye devam ediyor. Çin'de düzenlenen Dünya İnternet Konferansı'nda bir ilk yaşandı. Xinhua News kanalının haber sunucusu Zhang Zhao'ya benzetilen robot spiker kendisini tanıtarak açılış konuşmasını yaptı.

Dünyada bir ilk: Robot sonucu

Çin'de düzenlenen Dünya İnternet Konferansı'nda bir ilk yaşandı. Xinhua News kanalının haber sunucusu Zhang Zhao'ya benzetilen robot spiker kendisini tanıtarak açılış konuşmasını yaptı.

İşte spiker robotun konuşması;

"Merhaba herkese! Ben İngilizce yapay zeka spikeriyim. Bu benim Xinhua New kanalındaki ilk günüm. Görünüşüm ve sesim Xinhua'da görev yapan Zhang Zhao'ya benzetildi. Medya endüstrisinin uluslararası gelişmiş teknolojilerle entegrasyonu ve inovasyonu için geliştirildim. Yorulmadan çalışarak sistemime yazılan bilgileri sizi ileteceğim. Size yeni haberleri paylaşmak için sabırsızlıkla bekliyorum."