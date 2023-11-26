Bunu da ölünce camiden yollayacaklar! Gazzeli baba üzerinden Peygamberimize (sav) hakaret etti...

Gazzeli bir baba, katil İsrail'in saldırılarında şehit olan kızına "Peygamberimiz'e (sav) selam söyle; onu hayatımdan ve sizlerden daha çok seviyorum" diyerek veda etmişti.

Gazzeli babanın vedası Filistin halkının sağlam birer Müslüman olduğunu ortaya koyarken izleyenleri duygulandırmıştı.

Serbestiyet yazarı Fırat Erez ise Gazzeli babanın sözlerini aşağılık ithamlarıyla hedefe koydu.

Erez, "Bu da ahirette kızının cesedinin onu Cennete götüreceğini sananlardan... Yani kızını çok seviyor filan değil. Şehit olan kızı sayesinde Cennete gidip huri kovalayacak. Süper ahlak." dedi.



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Fırat Erez aynı konudaki bir başka paylaşımında ise Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'i (sav) ima ederek çirkin sözlerini sürdürdü.

Fırat Erez'in öldüğü gün camiye getirilmesine itiraz eden Müslümanlar tıpkı Metin Uca da olduğu gibi yine hedefe konacak. Bugün bu hakaretleri savuran Erez'in yakınları onun bir ölü olduğunu ve ölüye saygı duyulması gerektiğini iddia edecek.