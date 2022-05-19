Bunu da gördük! Youtube'dan Dolar/TL kuru ile para kazanan 'Rotasız Seyyah' döviz provokasyonu yaptı

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Youtube'da "Rotasız Seyyah" kanalından yayın yapan Mehmet Genç, Dolar/TL kurunu eleştirdi.

Ülkeleri gezerek Youtube kanalında yayınlayan Genç, gelirini dolar üzerinden kazanırken, "Gezilerime ilk 2010 yıllarında başlamıştım. O zamanlar 1 dolar yaklaşık 1,5 lira idi. Şu anda para hesabı yapmaktan adım atamaz hale geldim." dedi.

Samimiyetten uzak provokatif sözler!

Kanalına son olarak 6 gün önce Los Angeles gezisinin videosunu yükleyen Genç, "Son gittiğim ülkeler ABD, Kuveyt ve Ukrayna. Hepsinde de maalesef bir restorana oturunca hesap kitap yapmaktan kendini alamıyorsun. Fiyatları niye TL'ye çeviriyorsun ki diye kızanlar oluyor. Türkiye’de yaşayıp TL kazanan birisi ne yapsın, çevirmesin mi?" ifadelerini kullandı.

Youtube'un içerik üreticilerine ödemelerini dolar üzerinden yapması, Mehmet Genç'in dolardan TL'ye çevrilen gelirinin artmasına sebep olurken, Genç'in söyledikleri samimiyetten uzak, toplumu kışkırtma amaçlı olarak yorumlandı.