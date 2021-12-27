Bunu da duyduk! Manipülasyon vatandaşlık göreviymiş

YENİ AKİT / ANKARA

"Bir bankanın itibarını kırabilecek veya şöhretine ya da servetine zarar verebilecek bir hususa kasten sebep olunamaz ya da bu yolla asılsız haber yayılamaz" maddesine aykırılıktan dolayı BDDK tarafından hakkında suç duyurusunda bulunulan Emin Çapa, yapılanmanipülasyonu vatandaşlık ve insanlık görevi olarak tanımladı.

Çapa, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda; “Dostlarım desteğiniz için teşekkür ederim. Birazdan "gelecek" hakkında yapacağım konuşma başlayacak. Ayrıntı bilmiyorum. Ama bunun benim korkutması, yıldırması mümkün değil. Halkıma gerçekleri söylemek hem vatandaşlık, hem insanlık, hem mesleki sorumluluğum” ifadelerini kullandı.