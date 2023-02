Bunu da duyduk: Allah lâik bir varlıktır

Sözde ilahiyatçı Nazif Ay, Allah'ın laik bir varlık olduğunu öne sürdü. "Cemil Kılıç ile Aydınlanma" programında konuşan Nazif Ay, "Allah insanları laik yaratmıştır" sözlerini sarf etti.

Nazif Ay'ın Müslümanları şaşkına çeviren sözleri şöyle:

Laiklik dinsizlik olarak gösteriliyor. Allah'ın gizli isimlerinden birisidir laiklik. Allah laik bir varlıktır. Net. Her dinin her inancın kendi sahibine vermek, belirtmek (daha pek çok ayetler var) başlı başına laikliktir. Yaratması laiktir zaten. Eğer laik olmasa, insanları grup grup her inanç sahibinin hayat hakkı bulmasına fırsat vermezdi. Bırak ayeti.

Skandal sözleri onayladı

İslam hakkında sapkınca sözleriyle bilinen CHP'ye yakınlığıyla bilinen ve Twitter'da öne çıkarılan sözde ilahiyatçı Cemil Kılıç, Ay'ın akılalmaz sözlerini "çok güzel, açıklayın biraz" ifadeleriyle tasdik etti.