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Spor Bunu beklemiyorlardı! Suudi Arabistan'da Cristiano Ronaldo depremi
Spor

Bunu beklemiyorlardı! Suudi Arabistan'da Cristiano Ronaldo depremi

İtalyan devi Juventus'ta forma giyen dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'dan gelen yıllık 5,3 milyon sterlin (yaklaşık 53 milyon TL) değerindeki reklam teklifini elinin tersiyle itti.

Yeniakit Publisher
2021-01-23 18:06:00 -
Bunu beklemiyorlardı! Suudi Arabistan'da Cristiano Ronaldo depremi

Juventus'un dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'dan aldığı reklam teklifini reddetti.

The Telegraph'ta yer alan habere göre, geçtiğimiz günlerde attığı gol ile gol sayısını 760'a çıkaran ve futbol tarihinin en golcü futbolcusu konumuna gelen Ronaldo'nun Suudi Arabistan'dan gelen en son turizm girişimlerinin yüzü olmak için yıllık 5,3 milyon sterlin yaklaşık 53 milyon TL değerindeki reklam teklifini kabul etmedi.

Messi'ye de teklif yapıldı

Haberde Ronaldo'nun en büyük rakibi Barcelonalı Lionel Messi'ye de reklam teklifinde bulunulduğu belirtildi.

Ancak Messi'ye yapılan teklifin ne kadar olduğundan bahsedilmedi.

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Yorumlar

Ridvan

Bay testere o kadar seytanki para ile imaj düzelteceğini sanıyor
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Maraşlı

Adam gibi adam
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