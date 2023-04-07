Bunların gözüne perde inmiş! Davutoğlu'nun adamından skandal sözler

Orta okul yıllarından bu yana dini hassasiyet çizgisini özenle koruduğunu iddia eden "hafız" yazar Mehmet Ocaktan, AK Parti'nin "seccade" hassasiyetini "gereksiz" buldu.

Seccadenin "dinî bir gereklilik" olmadığını belirtip, Kemal Kılıçdaroğlu'nun altına imza attığı skandalı basitleştirme gayretine girişen, ancak aynı Kılıçdaroğlu'nun İslam'ın kesin emri başörtüsüyle ilgili rezilce sözlerini ısrarla görmezden gelen Ocaktan, Karar gazetesindeki maksatlı yazısında özetle şunları kaydetti:

"14 Mayıs’a sayılı günler kala siyasette şeytanı bile kıskandıracak öylesine garip ama aynı zamanda öylesine yüz kızartıcı görüntüler sergileniyor ki insan hayret ve dehşet içinde kalıyor.

Normal demokratik ülkelerde seçim süreçlerinde partiler projelerini, vaatlerini açıklarlar, televizyonlarda birlikte tartışırlar ve sonunda toplum bu veriler ışığında sandığa gider ve kararını verir. Elbette bizde de sandık var ve son karar orada veriliyor ama sandığa gidene kadar öylesine siyasi hokkabazlıklar yaşanır ki meselenin esasını oluşturan ‘millet iradesi’ neredeyse hatırlanmaz hale gelir.

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Talihsiz bir durum ama son günlerde tartıştığımız meselelere baktığımızda, ülkede yaşananların hiç de normal olmadığını söylemek gerekiyor. Mesela toplumda hoca olarak tanımlanan ama daha çok ‘iktidar amelesi’ gibi çalışan bazı hoca taslakları adeta bir siyaset cambazı edasıyla muhalefete ağır ithamlarda bulunuyor, seçimde başarısız olmaları için dua ediyor. Sanırsınız ki memleket düşman işgali altında…

En sonunda bir de seccade meselemiz oldu… Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu sehven bir seccadenin üzerine bastı diye akıllara ziyan bir tartışma başladı. Kılıçdaroğlu özür dileyip çok üzgün olduğunu net bir şekilde ifade etmesine rağmen, öylesine hakkaniyetsiz bir tartışma yaşanıyor ki doğrusu bu hali tanımlamakta güçlük çekiyorum, kelimenin tam anlamıyla siyasi bir vicdansızlık…

(...) Muhtemelen AK Parti bu seccade meselesinin siyaseten iyi bir getiri sağlayacağını düşünmüş olmalı ki olayı din eksenine taşıyarak Türkiye’nin bugüne kadar hiç yaşamadığı bir din pazarlamacılığı dönemi yaşatıyor.

(...)

Özellikle orta okul yıllarımdan buyana dini hassasiyet çizgimi özenle korumaya çalışan birisi olarak, hayatımın hiçbir döneminde dindarları bu kadar rencide eden böyle bir siyasi vicdansızlık dönemi yaşamadım.

Siyasi tarihimizde fırtınalı yıllar yaşandı, partiler arasında gerilimli dönemler oldu ama bugünkü gibi siyaset dilinin ‘ihanet’ sınırına taşındığı bir dönem olmadı. Dahası, dini değerler siyasi hırs uğruna böylesine itibarsızlaştırılmadı. (...)"