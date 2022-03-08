Bunların dişlerini sökmek savcıların görevi! Sıvıyağ yok ise taksitle satış nereden çıktı?
Halkta bıkkınlık oluşturulmaya çalışıldığını söyleyen Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, “Serbest ekonomi eyvallah.. Ama serbest ekonomi adı altında, çakallık yapmak isteyenlerin dişlerini sökmek de savcıların görevi." ifadelerini kullandı.
Son günlerde bazı sol medya organları ve sosyal medyada yer alan spekülatif yayınların ardından sıvıyağ izdihamı marketlerin de avuçlarını ovuşturmalarına neden oldu. Bazı marketler "serbest piyasa" diyerek fiyatları katladı. Bazıları da talep artsın diye yağları depolara kaldırdı.
Konuyu değerlendiren Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, savcıları göreve çağırdı.
Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı şu şekilde:
Siyasi iktidarın, suni gerekçelerle devrilmesini arzulayanlar..
“Laiklik” dediler, olmadı..
“Bölünüyoruz” dediler, tutmadı..
“Soyuluyoruz” dediler, kimseyi inandıramadılar..
Şimdi, “Her şey zamlandı, gıda ürünleri bulunamıyor” algısı ile, siyasi iktidarı devirmeye kalkışıyorlar..
Gerçekten bir zam var..
Ama onların açıkladıkları oranda değil..
Benzine gerçekten zam var..
Ama sebebi Türkiye değil..