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İSLAM

Bunları kim uygulamak ister?

Ebu Hureyre (ra), Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın (sav) kendisine öğütlediği beş şeyi bizlere aktarıyor.

Yeniakit Publisher
2020-08-03 12:19:00 -
Bunları kim uygulamak ister?

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: Bir gün Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, “Şu söyleyeceğim sözleri benden kim öğrenip uygulamak ister, veya onları uygulayacak kimseye öğretmek ister?” diye sordu.

Ben isterim, Ey Allah’ın Elçisi!” diye atıldım.

Elimi tuttu ve bana şu beş şeyi bir bir saydı:

Haramlardan uzak dur; böylece insanların en fazla ibadet edeni sen olursun. Allah’ın sana verdiğine razı ol; işte o zaman insanların en zengini sen olursun. Komşuna iyilik et; o zaman iyi Mü’min olursun. Kendin için istediğini başkalarını da iste; böylece iyi Müslüman olursun. Çok gülme çünkü çok gülmek kalbi öldürür.

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