Bunları da mı görecektik! AK Parti’den bile daha radikal bir parti beklerken…

Saadet Partisi, Millet İttifakı'na uyum sağlamak için zorunlu din dersinin kaldırılmasına bile evet dedi. Milli Görüş camiası, Saadet Partisi'nin bu tutumuna karşı sesini çıkarmaya başladı.

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, CHP'nin kuyruğuna takılan Saadet Partisi'nin aldığı yanlış kararları eleştirerek, AK Parti'den dahi daha radikal bir Milli Görüş partisine ihtiyaç olduğunu ve Saadet Partisi'nden böyle bir tutum beklediklerini söyledi.

Karahasanoğlu'nun Manşetlerin Dili programındaki değerlendirmeleri şu şekilde:

"Bizim arzumuz, AK Parti'den bile daha radikal bir Milli Görüş partisi olarak Saadet Partisi'nin siyaset sahnesinde rol almasıdır. Zaman zaman eğer AK Parti yanlış uygulamalara imza atacak olursa, onu düzeltecek olan radikal bir Milli Görüş partisinin siyaset sahnesinde olmasıdır. Ama gördüğümüz o ki, yeni genel başkan yardımcıları aracılığıyla Saadet Partisi bambaşka bir noktaya evrilmek isteniyor. Buna ben öyle zannediyorum ki Saadet Partisi içindeki ön planda görünmeyen ama 40 yıldır bu davaya hizmet etmiş olan Abdullah Sevim gibi Selman Esmerer gibi isimler izin vermeyecekler. En azından umut ettiğimi söylemiş olayım."