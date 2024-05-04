Bunlardan hesap sormazsanız, böyle tepenize çıkarlar!

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Danıştay üyesi olarak görev yaptığı dönemde, birkaç defa radarıma takılmıştı..

Danıştay’da kameraların çalışmadığı bir dönemde, 2. Daireye yönelik saldırı ve işlenen cinayet tarihinde, Danıştay Genel Sekreterliği görevinde bulunuyordu.

Cinayet öncesinde kamera niye bozulmuştu?

Danıştay’da bir üyeyi öldüren katilin, hem de Danıştay binası önünde kimlerle görüşmesi gizlenmişti?

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Üstü örtülen gerçekler, bugün dahi çözülemedi.

Ama onlar Adalet Bakanı Cemil Çiçek’i, cami avlusunda, cenaze namazı öncesinde kovalatacak tahrikleri yaptılar.

Hemen ismini verelim ve bugün niye gündememize aldık, onu hatırlatalım..

Babadan oğula/kıza, kayınbabadan geline/damada makamların geçtiği eski Türkiye’nin önemli isimlerinden birisi de, Suna Türkoğlu..

Kayınpederi Süleyman Türkoğlu, Danıştay’da daire, hatta kısa bir süreliğine Danıştay Başkanlığı yapmış bir isim..

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