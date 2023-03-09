Bunlardan biri olursa tabanını satan ilk genel başkan olarak tarihe geçecek

HDP'li Selahattin Demirtaş'ın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e mektubu gündemdeki yerini koruyor.

Mektubunda Altılı Masa'nın iktidar olması için HDP desteğinin şart olduğunu ileri süren Demirtaş, "HDP destek kararı alırsa Sayın Kılıçdaroğlu çok yüksek olasılıkla Cumhurbaşkanı olacak ve siz de Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacaksınız. Ayrıca partiniz birkaç bakanlık görevi üstlenecek" dedi.

Demirtaş, CHP ve ortaklarını HDP'nin 11 maddelik tutum belgesi konusunda müzakereye çağırdı.



2021 Eylül'ünde açıkladığı pazarlık maddelerinde HDP, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak ve Suriye'de PKK/YPG'ye yönelik operasyonları durdurmasını istiyor.

Devlette 'kuvvetler ayrılığı' prensibinin 'yerel kuvvetler'e doğru genişletilmesi de PKK'nın siyasi uzantısının önemli gördüğü şartlar arasında.

HDP'li belediyelere hiçbir şart altında kayyum atanmamasını hükme bağlayan tutum belgesinde aynı zamanda Kanun Hükmünde Kararnameler ile devletten atılmış terör bağlantılı kişilerin (PKK-FETÖ) görevlerine iade edilmeleri isteniyor.

Belgede aynı zamanda 'eşit yurttaşlık' kılıfı altında Anayasa'dan 'Türk milleti' ifadesinin çıkarılması talep ediliyor.

İşte Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'in önüne gelecek HDP(PKK) dosyasındaki o maddeler...

MADDE 1-GÜÇLÜ DEMOKRASİ:

(...) Kuvvetler ayrılığının tam anlamıyla işlediği, denge ve denetleme mekanizmalarının gerçekten etkili olduğu bir demokratik parlamenter sistem öngörüyoruz.

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Güçlü demokrasi, aynı zamanda yerinden ve yerelden yönetim anlayışını gerektirir. Bu nedenle kuvvetler ayrılığının yerele doğru genişletildiği, yerel yönetimlere yetki ve kaynak devrinin güvence altına alındığı, yerel katılım mekanizmalarının işlediği güçlü bir yerel demokrasi olmadan güçlü demokrasiyi inşa etmek mümkün değildir.

NE DEMEK İSTİYOR?

PKK'nın Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki pek çok il ve ilçeyi Türkiye'den koparmak için harekete geçtiği hendek-barikat terörü sırasında sık sık dile getirilen bir kavram vardı: Demokratik özerklik...

HDP tutum belgesindeki maddeye göre, Türkiye'yi etnik temelli bölme planı için öncelikle yönetimin 'yerele devredilmesi' şart koşuluyor.

Bu belge, HDP'nin sitesine 2021 Eylül ayında konuldu. Hemen ardından CHP'li milletvekilleri 2021 yılı ekim ayında Abant'ta bir toplantı gerçekleştirdi. CHP yönetimi Abant'taki çalıştay sonrası hazırlanan raporda şu maddeyi yayınladı:

"Devletin merkezi organları ve yerel yönetimler arasında denge ve denetim düzenekleri, Anayasada 'görev+yetki+sorumluluk' ilkeleri öngörülmek suretiyle açıkça belirlenmelidir. Düzenleme, yerel yönetimlerin idari ve mali özerklikleri çerçevesinde, merkezi yönetimle görev ve yetki çatışmalarını ortadan kaldıracak biçimde yapılmalıdır."

MADDE 3-KAYYUM REJİMİ DEĞİL HALK İRADESİ:

Belediyelerden üniversitelere ve sivil toplum kuruluşlarına kadar uzanan, seçme-seçilme hakkını yok sayan, halk iradesine ve seçim adaletine ipotek koyan ve bir yönetim biçimi haline gelen kayyumlar rejimi anlayışına son verecek yasal düzenlemeler, bu rejimin yarattığı tahribatların giderilmesi ve kayyum mağdurlarının tüm haklarının iadesi için acildir.

NE DEMEK İSTİYOR?

HDP'nin "Yerel yönetimlere asla ve kat'a kayyum atanamaz" şeklinde özetlenebilecek maddesi, kamu kaynakları Kandil yönetimine, PKK'ya aktarılsa bile devletin buna bir şey yapmaması gerektiğini ileri sürüyor. Bu dayatma, Altılı Masa'nın 28 Şubat 2022'de açıkladığı Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem mutabakat metninde kendine yer bulmuştu.

Meral Akşener'in de imzasının bulunduğu metinde KAMU YÖNETİMİ başlığı altında verilen YEREL YÖNETİMLER maddesinde şu cümleler yer alıyor:

"Seçimle gelenin seçimle gitmesi güvence altına alınacak, yerel yönetimlerde seçme ve seçilme hakkını yok sayan kayyum uygulamalarına son verilecektir. Seçilmiş yöneticilerin görevlerine bir yargı kararı olmadıkça son verilemeyecektir. Görev suçları sebebiyle hakkında soruşturma başlatılan yerel yöneticilerin geçici olarak görevden uzaklaştırılmaları da ancak yargı kararı ile mümkün olacaktır. Seçilme yeterliliğini kaybeden ya da geçici olarak görevden uzaklaştırılan belediye başkanı yerine yeni başkan, belediye meclisi tarafından seçilecektir."

Yani Altılı Masa, HDP'li bir belediye başkanı görevden alınsa bile yerine yine HDP'li birinin geçmesi gerektiğini hükme bağladı.

MADDE 4-KÜRT SORUNUNDA DEMOKRATİK ÇÖZÜM:

Meclis, diyalog ve çözüm zeminini kurarak, demokratik müzakere yöntemleriyle tüm toplum için geleceğin kazanılmasına önayak ve odak olmalıdır. Bu çerçevede, başta anadili hakkı olmak üzere tüm evrensel kimlik haklarının tanınması için gerekli düzenlemelerin yapılması büyük önem taşımaktadır.

NE DEMEK İSTİYOR?

Anayasaya 'Türk Milleti' yerine 'Türkiye halkları' tabirini koyma amacındaki HDP, Kürtçenin de Türkçe ile birlikte resmi dil olarak tanınmasını istiyor. Bu gerçekleştiği takdirde okullarda Türkçe öğrenmeden sadece Kürtçe öğrenerek yetişen nesiller 'ülkenin birliğini sağlamaya' katkı sunacak.

MADDE 5-BARIŞÇI DIŞ POLİTİKA:

Yurtta, bölgede ve dünyada barıştan yana, uzun vadeli işbirliğine yönelik stratejiler yeni dönemin dış politika anlayışının temelidir. Komşularımız başta olmak üzere diğer ülkelerle savaş ve çatışmaya, askeri güç gösterisine dayalı, maceracı politikalardan uzaklaşmak, güçlü ve ilkeli diplomasiye, diyaloga ve her alanda iyi ilişkilere dayalı barışçıl politikalar yürütmek, hepimizin yararınadır.

NE DEMEK İSTİYOR?

'Barış, sevgi, kardeşlik, adalet, özgürlük' diyerek 8 aylık bebeği annesiyle birlikte bombalı saldırıda parçalayan terör cenahı, Mehmetçiğin PKK/YPG'lilere operasyon yapmaması için yine 'barış' kavramına sarılıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye ve Irak'taki operasyonlarının sona erdirilmesi, HDP'nin en çok önem verdiği maddeler arasında.

Türk askerinin Suriye ve Irak'ta terörle mücadele operasyonları yürütmeye devam etmesine yönelik tezkereye CHP, HDP ile birlikte Meclis'te 'hayır' demişti. Yani CHP, tıpkı HDP gibi, yurtdışındaki tüm askerlerin Türkiye sınırları içine çekilmesi gerektiğini savunuyor.

MADDE 6-KADINA ÖZGÜRLÜK VE EŞİTLİK:

İstanbul Sözleşmesi’nin yeniden geçerli hale getirilmesi ve uygulanması, toplumsal cinsiyet eşitliği önündeki siyasal, idari, ekonomik ve kültürel tüm engellerin kaldırılması ilk acil adımlar arasındadır.

NE DEMEK İSTİYOR?

Yaradılışı ve doğuştan gelen cinsiyetleri reddederek kadın ve erkeği nötr hale getirmek, böylelikle çocukların bile cins değiştirmeye zorlandığı bir süreci hedefleyen İstanbul Sözleşmesi, 'kadına yönelik şiddetle mücadele' kılıfı altında sunulan bir LGBT projesi olarak HDP'nin canhıraş biçimde savunduğu konulardan biri.

MADDE 8-KAMU YÖNETİMİNDE LİYAKAT:

Kamu yönetimi, iktidar blokunun tekelinde kadrolaşmanın alanı olmamalıdır. Kanun Hükmünde Kararnameler’le yaratılan hak gasplarının giderilmesi, kamuda işe alımda ve atamalarda her tür ayırımcılığa son verilmesi ve sadece liyakatın esas alınması gereklidir.

NE DEMEK İSTİYOR?

Barış ve demokrasi kavramlarının içini boşaltan terör sofrası, PKK yandaşlarıyla FETÖ'cülerin devlet kurumlarına yeniden atanmasını savunurken 'liyakat' kavramını kullanıyor. HDP'ye göre, Cumhurbaşkanlığınca yayınlanan KHK'lar sonrası memuriyetten atılanlar görevlerine iade edilmeli. HDP'nin İstanbul Sözleşmesi dışında Altılı Masa'da en çok destek bulduğu madde KHK maddesi... CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi bu maddeyi açık biçimde destekliyor.