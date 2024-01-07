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Gündem Bunlardaki tam Yahudi taktiği! Biz öldükten sonra o masalları anlatırsın, Altaylı!
Gündem

Bunlardaki tam Yahudi taktiği! Biz öldükten sonra o masalları anlatırsın, Altaylı!

Yeniakit Publisher
2024-01-07 10:38:00 -
Bunlardaki tam Yahudi taktiği! Biz öldükten sonra o masalları anlatırsın, Altaylı!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "Biz öldükten sonra o masalları anlatırsın, Altaylı!" başlıklı yazısı...

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, insanları mağdur ettikten sonra kendilerinin mağdur olduğunu iddia eden kemalistlerin başını çeken Fatih Altaylı’yı eleştirdi, “Bunların ki tam Yahudi taktiği” dedi.

Karahasanoğlu’nun bugünkü yazısı…

“İmanın temeli nedir”, sorusuna verilecek öz cevap, “La ilahe illallah. Muhameddur resulullah”tır..

Yani.. “Allah’tan başka tapılacak hiç kimse yoktur.. Muhammed (sav) Allah’ın elçisidir..”

Bu cümlenin yazılı olduğu bir bayrağı elinde taşıdığı için, boynunda Ayyıldızlı Türk bayrağı da bulunmasına rağmen, ne yaptığının farkında olmayan doldurulmuş bir ırkçının yumruklarına muhatap olan vatandaşımıza “geçmiş olsun” demesi gerekirken..
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Yumruk atan ırkçıya “eline sağlık” diyen Fatih Altaylı’yı, hafta içinde savcı ifadeye çağırmıştı..

Sabahın köründe, milyon dolarlık konutuna gelen polisler gözaltına almadı.

“Emniyette bir gün geçireceğiz” diyen olmadı..

“Haplarımı alamadım.. Avukatım ilaçlarımı getirmek istemiş, emniyet izin vermemiş” muhabbetleri olmadı..

Ama ekabirlik tam gaz..

Devlete saygısızlıkta milim taviz yok.

Savcının çağrısı üzerine, Altaylı ifadeye gitti..

Yumrukçuya dediği “Eline sağlık” övgüsünden kıvırttı..

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